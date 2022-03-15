Qualcomm’un son zamanlarda yaşadığı sorunları fırsata çevirmeyi başaran MediaTek, mobil işlemci pazarında önemli bir ivme kazanmıştı. Dimensity 8100 ile Snapdragon 888’i hedeflemesine rağmen daha da ileri giderek Snapdragon 8 Gen 1 düzeyinde bir performans elde etmeyi başaran MediaTek, Dimensity 9000 ile Apple’ın en güçlü işlemcisi olan A15 Bionic işlemcisine rakip olmaya geliyor.

Dimensity 9000 Geekbench’te Ortaya Çıktı!

İsabetli sızıntılarıyla bilinen Ice Universe’ün Twitter paylaşımında MediaTek’in en güçlüsü Dimensity 9000 yonga setinin, Samsung’a uyguladığı ambargo ile gündeme gelen ünlü performans testi uygulaması Geekbench’te aldığı tek ve çoklu çekirdek skorları görünüyor.

Qualcomm’a Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga setini sağlayacağı haberleri ile anılan TSMC’nin 4nm’lik üretim süreci ile üretilen Dimensity 9000’in performans testi sonuçları, bu yonga setinin Apple’ın halihazırdaki en güçlüsü olan ve iPhone 13 serisinde yer alan A15 Bionic işlemcisine rakip olduğunu gösteriyor. Zira Dimensity 9000 geride olsa da, fark çok az. Hatta Dimensity 9000 ile Apple’ın mobil işlemci tarafındaki ezici üstünlüğü ortadan kalkabilir.

Redmi K50 Pro Plus olduğu iddia edilen cihazın Geekbench skorlarında, tek çekirdek testinde 1309 puan aldığı görülüyor. Bu skor, A15 Bionic’in ortalama 1600 puanlık skoruna oldukça yakın. Çoklu çekirdek testinde de benzer bir durum var. Apple tarafında 4700 puan civarında olan çoklu çekirdek skoru, Dimensity tarafında 4546 puan olarak karşımıza çıkıyor. Bu başarısı ile Dimensity 9000, Apple’ın A15 Bionic işlemcisine resmen gözdağı veriyor. Yıllar boyu Qualcomm’un gölgesinde kalan MediaTek’in bu başarısının dudak uçuklatan bir başarı olduğunu söylemeliyiz.

Her ne kadar Apple tarafı A15 Bionic ile küçük bir farkla Dimensity 9000’in önünde yer alsa da, Android tarafında işler daha farklı. Öyle ki, Samsung’un amiral gemisi modeli olan Exynos 2200 işlemcili Galaxy S22 Ultra, tek çekirdek testinde 1157, çoklu çekirdek testinde ise 3307 puan almıştı. Tek çekirdek testinde büyük bir fark olmasa da, Dimensity 9000’in çoklu çekirdek testinde tartışılmaz bir üstünlüğe sahip olduğu görülüyor.

Benzer bir durum Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ve Google’ın Pixel 6 serisinde yer alan Tensor işlemcisi için de geçerli. Yani Android tarafının performans şampiyonu, Dimensity 9000 olacak gibi görünüyor.

Fiyat konusunda ise sunduğu güce rağmen Snapdragon 8 Gen 1’li amiral gemilerinden daha uygun olması beklenen Dimensity 9000’li amiral gemileri, gerçek hayatta da performans testindeki gibi bir deneyim sunduğu takdirde Qualcomm’un mobil işlemci pazarındaki tahtının MediaTek’e geçmesi kaçınılmaz olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düüşünüyorsunuz? Dimensity 9000’in performans testi sonuçlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Redmi K50 Serisi ile Bluetooth 5.3 Standardı Geliyor!