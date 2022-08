ROG Phone oyuncu telefonları serisiyle oldukça iyi bir ivme yakalayan Asus cephesi, ROG Phone serisinin en güncel üyesi olan ve geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Asus ROG Phone 6 modeliyle göz doldurmuştu.

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili ilk telefonlardan biri olma unvanını taşıyan Asus ROG Phone 6, Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla oldukça iyileşen termal başarımı ve sunduğu performans ile herkesi şaşırtmıştı. Firma, şimdi de çokça sevilen modelin yeni bir versiyonunu tanıtacağının haberini verdi. ROG Phone 6D Ultimate adıyla tanıtılacak cihaz, MediaTek’in en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Dimensity 9000+ yonga setiyle geliyor!

MediaTek cephesi, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 ve 888 ile yaşadığı sorunları fırsat bilerek, Dimensity 8000 ve 9000 işlemcileri ile öne çıkmayı başarmıştı. Birçok üst seviye cihazda yer alan bu işlemciler, sundukları termal başarım ve güç verimliliği ile dikkatleri çekmişti. Öyle ki, Dimensity 9000’in Apple’ın iPhone 13 modellerinde kullanılan A15 Bionic’in en dişli rakibi olduğu haberleri yapılmıştı.

Dimensity 9000’in geliştirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 9000+ yonga setinde işlemci alanında %5 ve grafik işleme birimi alanında %10 iyileştirme yapılmış. Dimensity 9000+ yonga setiyle geçtiğimiz günlerde popüler performans testi uygulaması AnTuTu’da boy gösteren Asus ROG Phone 6D Ultimate, testten 1,146,594 puan alarak oldukça iyi bir skora imza atmıştı.

Bu skorun Asus ROG Phone 6’dan biraz geride olduğunu söylemek mümkün. Ancak, AnTuTu’nun yalnızca işlemci performansını test etmediğini söyleyelim. Asus ROG Phone 6D Ultimate, genel toplamda ROG Phone 6’nın gerisinde yer alsa da, işlemci testinde aldığı 290,000 puanlık skorun en güçlü Qualcomm işlemcilerin aynı testteki skorundan %15 oranında daha iyi olduğunu söylemekte fayda var.

Henüz Dimensity 9000+ yonga setine sahip cihazların gerçek hayat performansı hakkında bir yorumda bulunmak zor. Zira bu yonga setiyle donatılan cihazlar henüz satışa sunulmuş değil. Xiaomi cephesi, 12 Pro modelinin bu yonga setine sahip bir versiyonunu üreteceğini açıklasa da, cihazın testlerine başlanmamıştı.

Firma, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, cihazın tanıtım tarihini de paylaştı. Buna göre, Asus ROG Phone 6D Ultimate, 19 Eylül tarihinde tanıtılacak!

The ROG Phone 6 is entering its ULTIMATE form!

Powered by MediaTek's latest Dimensity 9000+ CPU for peak performance 💪

ROG Phone 6D Ultimate, coming September 19.

Save the date 👉 https://t.co/a6j55Te4Kq#ROG #ROGPhone6DUltimate pic.twitter.com/gDJcdBoya6

— ROG Global (@ASUS_ROG) August 29, 2022