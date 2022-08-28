Xiaomi’nin en güncel amiral gemisi akıllı telefon modeli olan ve kamerasıyla akıllı telefonlarda yeni bir sayfa açan Xiaomi 12S Ultra, küresel pazarda satışa sunulmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Şimdiye kadar üretilmiş en iyi telefonlardan biri olarak anılan Xiaomi 12S Ultra için halihazırda bir küresel pazara açılma planı olmasa da, Lei Jun tarafından paylaşılan bilgiler firmanın sonraki amiral gemisinin küresel pazara açılacağını gösteriyor!

Lei Jun, Haberi Twitter Hesabından Paylaştı!

Xiaomi’nin kurucusu ve başkanı olan Lei Jun, ünlü internet sitesi Android Central tarafından yapılan “Xiaomi 12S Ultra İncelemesi: Alamayacağınız En İyi Telefon” başlıklı gönderiye, Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

“Bir sonraki Ultra modeli, küresel pazarlarımızda erişilebilir olacak!”

Lei Jun tarafından yapılan bu paylaşım, çokça yorum aldı. Yorumlara bakılırsa, kullanıcılar Xiaomi’nin bu haberini sevinçle karşılamış gibi görünüyor. Yorumların bazılarında bir sonraki Ultra için Lei Jun’un alıntı yaptığı habere atıfta bulunarak, “Alabileceğiniz en iyi telefon” değerlendirmesi yapılmış.

Xiaomi tarafı Ultra modelleriyle oldukça iyi bir ivme yakalamış durumda. Mi 11 Ultra ile cihazın arkasına bir ekran koyarak herkesin ağzını açık bırakan Xiaomi, 12S Ultra modelinde kullandığı profesyonel kamera düzeyindeki kamera modülüyle resmen gövde gösterisi yapmıştı.

Bu nedenle bir sonraki Ultra modelinden de beklentilerin oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Lei Jun’un paylaşımına gelen yorumların birçoğundan da bunu anlamak mümkün. Xiaomi’nin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını bizler de merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi cephesinin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunu küresel pazar açma hamlesi sizce doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!