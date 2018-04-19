Dijital operatör Turkcell’den e-şirket hamlesi

Dijital operatör Turkcell, kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla yeni hizmeti e-Şirket platformunu hayata geçirdi. Yenilikçi iş uygulaması ile uçtan uca dijitalleşme sağlayan “Turkcell e-Şirket” platformu, işletme maliyetlerini düşürüyor, zamandan tasarruf ettiriyor, şirketlerin çalışma hızını arttırarak onları daha dinamik bir yapıya kavuşturuyor.

Kullanıcı dostu ara yüzüyle, birbirine entegre çalışan 6 farklı çözümü bünyesinde barındıran Turkcell e-Şirket’te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor. Şirketlerin tüm verilerini Turkcell Veri Merkezi’nde güvenle saklayarak 7/24 servis desteği veren Turkcell e-Şirket, avantajlı fiyatlarıyla versiyon yenileme ücreti talep etmeden uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde en hızlı hizmeti sunuyor. IDC Türkiye Bulut Ödülleri’nde SaaS / Bulut Yazılım Hizmeti kategorisinde birincilik kazanan Turkcell e-Şirket, bulut üzerinde tek bir platformdan hizmet veriyor.

Turkcell e-Şirket hangi hizmetleri sunuyor?