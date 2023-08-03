Redington, Türkiye’de dijital dönüşüme öncülük eden, köklü teknoloji şirketlerinden Bimser‘in tüm ürünlerinin Türkiye ve CIS bölgesindeki yetkili dağıtıcısı oldu.

Redington Türkiye, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji distribütörü ve yeni nesil teknoloji danışmanı, Bimser ile stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attığını duyurdu. Redington Türkiye, Bimser‘in başta low-code platformu Synergy olmak üzere tüm ürünlerinin Türkiye’de ve Kazakistan başta olmak üzere yakın coğrafya ülkelerinde dağıtımını üstlenecek.

Bimser, 1998 yılında kurulmuş olup farklı ölçek ve sektördeki 1.800’den fazla müşterisine yazılım çözümleri sunmaktadır. Teknolojisinin tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilmekle birlikte, Bimser Synergy, eBA, QDMS, BEAM ve ENSEMBLE markalarıyla pazarda yaygın bir bilinirliğe sahiptir. Şirketin sunduğu teknoloji çözümleri, iş uygulamalarının tasarlanabileceği tam bir çözüm geliştirme platformuna kadar uzanmaktadır. Markanın öne çıkan çözümleri arasında;

Low Code Uygulama Geliştirme Platformu

İş Akışı ve Doküman Yönetimi

Süreç ve performans Yönetimi

Kalite, Çevre, İSG, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

İç Kontrol ve Risk Yönetimi

Kurumsal Varlık ve Bakım Yönetimi bulunmaktadır.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Türkiye’nin köklü teknoloji şirketlerinden Bimser ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bimser’in yazılım ürünleri, bugün Türkiye’nin 1800’den fazla seçkin şirketinde, milyonu aşkın profesyonel tarafından kullanılıyor ve bu şirketlere rekabet avantajı ve başarı getiriyor. Özellikle low-code yazılım geliştirme ürünü olan Synergy, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu iş birliği sayesinde Bimser ile birlikte geniş bir yazılım çözüm yelpazesi sunarken, değer üretmeyi ve birlikte büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

Bimser Global Satış Direktörü Özgür Oktay, “Bimser olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümünde çeyrek asırlık tecrübe ve bilgi birikimiyle 1.800’den fazla müşterimizin dijital dönüşümüne yol arkadaşlığı yaptık. Redington Türkiye ile birlikteliğimiz, bu tecrübemizi arttırarak yaygınlaştırmak adına, hedeflediğimiz global pazarlar yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Aynı zamanda Bimser’in temel stratejisi olan, iş ortakları ve ekosistem ile birlikte büyüme hedefine eşsiz katkılarının olacağına inanıyoruz.” dedi.

Redington Türkiye, geniş iş ortakları ekosistemi aracılığıyla Bimser ürünlerinin son kullanıcılarla buluşmasını hedeflemektedir. Bununla birlikte, Bimser ürünleri kapsamında Redington Türkiye iş ortakları ekosisteminde yer alan veya bu iş birliği ile ekosisteme dahil olacak iş ortaklarına danışmanlık ve implementasyon desteği verilmesi gibi, ortak değer üretimine katkı sağlayacak bir çalışma modelinin de hayata geçirilmesi planlanmaktadır.