Dubai’de tüm ihtiyaçlarını kendi üreten şehir! | vLog

Diamond Sustainable City adındaki sürdürülebilir şehir konsepti ile Dubai’de kurulan yerleşim yeri, eletktrik, ısınma ve yeme ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen özel bir konsept ile hazırlandı.

İlginizi çekebilir; LG, MEA bölgesinde HVAC çözümleri için yüksek verimlilik sunuyor

LG HVAC çözümlerini kullanan Diamond Sustainable City ve Dubai’de gittiğimiz LG Air Solution Press Tour kapsamında LG’nin özellikle Dubai, BAE gibi bölgelerde yaşanan yüksek sıcaklıkta soğutma sistemlerini nasıl verimli çalıştırdığını deneyimledik.

Detayları videomuzda görebilirsiniz.