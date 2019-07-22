Dubai’de tüm ihtiyaçlarını kendi üreten şehir! | vLog

Dubai’de tüm ihtiyaçlarını kendi üreten şehir! | vLog

22 Temmuz, 2019 VİDEO 0 yorum

Diamond Sustainable City adındaki sürdürülebilir şehir konsepti ile Dubai’de kurulan yerleşim yeri, eletktrik, ısınma ve yeme ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen özel bir konsept ile hazırlandı.

İlginizi çekebilir; LG, MEA bölgesinde HVAC çözümleri için yüksek verimlilik sunuyor

Dubai’de tüm ihtiyaçlarını kendi üreten şehir: Diamond Sustainable City | vLog

LG HVAC çözümlerini kullanan Diamond Sustainable City ve Dubai’de gittiğimiz LG Air Solution Press Tour kapsamında LG’nin özellikle Dubai, BAE gibi bölgelerde yaşanan yüksek sıcaklıkta soğutma sistemlerini nasıl verimli çalıştırdığını deneyimledik.

Detayları videomuzda görebilirsiniz.

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