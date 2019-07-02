LG, MEA bölgesinde HVAC çözümleri için yüksek verimlilik sunuyor

Küresel ısınmanın da etkisiyle global çapta artan sıcaklık ve soğukluk oranları neticesinde ön plana çıkan iklimlendirme sistemleri için lider konumunda bulunan LG, Dubai’de düzenlediği LG Air Solution Press Tour etkinliği ile bazı basın mensublarına MEA bölgesindeki enerji tüketimi, verimlilik ve yeni nesil LG HVAC çözümleri başlıklarında bilgiler aktardı.

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Özellikle yüksek sıcaklıklar ile dikkat çeken Birleşik Arap Emirlikleri ve Arap yarımadası, Körfez İşbirliği Konseyi olarak akıllı şebeke başta olmak üzere, enerji altyapısına yatırımlarını artırıyor. Dubai, Abu Dabi ve Suudi Arabistan enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için 2030 yılına kadar enerji politikaları açıklamış durumda.

Sıcaklığın 50°C’yi aştığı MEA gibi tropikal iklimlerde, akıllı enerji yönetiminin çözümü ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) çözümlerinde saklı olduğu görülüyor. Etkinlikte aktarılan bilgiye göre Suudi Arabistan’da, enerji tüketiminin %70’den fazlası sadece klima vb. soğutma sistemleri için kullanılırken, bu oran Avrupa’da ise %48 oranında. Bu da özellikle Arap yarımadasının soğutma için oldukça fazla enerji tükettiğini ortaya koyuyor.

Gerekli soğutma ve enerji verimliliği için çözüm LG

Bahsettiğimiz sorunun farkında olan LG ise sunduğu HVAC ürünleri ile hem ev hem de otel, okul, hastane gibi büyük ticari alanlar için en iyi soğutma ve aynı zamanda en önemlisi enerji verimliliği sağlamayı başarıyor.

LG’nin HVAC çözümleri için VRF sistemli MULTI V çözümü, VRF’nin verimliliği için hayati öneme sahip olan LG’nin en güçlü invertör kompresörleri ile güçlü ve gerçek manada güvenilir bir çözüm sunuyor. LG invertör teknolojisi, her koşulda maksimum verim, geniş frekans aralığında çalışma imkanı ve gelişmiş bir kompresör güvenilirliği sunuyor. Çok sayıda MULTI V, MEA bölgesindeki çeşitli bölgelerde ve hatta davetli olarak gittiğimiz Dubai’deki Palazzo Versace Dubai oteli de dahil olmak üzere birçok noktada başarıyla kullanılıyor.

Dubai’nin sürdürülebilir şehri Sustainable City’nin de tercihi LG

Diamond Developers tarafından oluşturulan MEA’nın ilk sıfır enerji şehri, Sustainable City’de de yüksek verimli bir HVAC çözümünün yanı sıra, ayarlanabilir kapasite miktarı ve klima ünitelerini akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol ve takip etme ihtiyacı olan şehrin tüm ihtiyaçları LG tarafından karşılandı ve şu anda şehirde maksimum enerji verimliliği sağlanıyor.