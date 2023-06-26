Oyuncuların merakla beklediği Diablo IV yeni çıktı ve Blizzard, topluluktan aldığı olumlu tepkilerden büyük ölçüde memnun kaldı. Oyun, özellikle Diablo serisi hayranlarına sunabileceği birçok özelliğe sahip. Ancak son günlerde yaşanan olaylar, bazı insanların ya oyunun başarısını kıskandığını ya da Diablo IV’ün Blizzard’ın Battle.net çevrimiçi hizmetinin hafta sonu gerçekleşen DDoS saldırısı nedeniyle büyük bir aksaklıkla karşılaştığı için oyunu sevmediğini düşündürüyor. Oyuncular büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve Diablo IV, World of Warcraft ve diğer Blizzard oyunlarına erişim sağlayamadı. Saldırı, oyun deneyimini olumsuz etkiledi ve birçok insanı rahatsız etti.

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Pazar sabahından beri, Battle.net servisi açık bir şekilde DDoS saldırısı nedeniyle ciddi sorunlar yaşadı. Oyuncular, yüksek gecikme süreleri ve sık bağlantı kopmalarıyla karşılaştılar, bu da oyunları tam anlamıyla oynanamaz hale getirdi. Blizzard’ın müşteri destek hesabı, şirketin saldırıyı aktif olarak takip ettiğini ve sorunu çözmek için çalıştığını açıkça belirtti. Reddit’de çok sayıda rapor, oyuncuların en az 10 ila 12 saat boyunca oyunlara erişemediklerini ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Blizzard henüz sorunu tamamen çözemedi ve oyuncular hala bağlantı sorunlarıyla karşılaşmaya devam ediyor. Battle.net başlatıcısında görünen bir bildirim, devam eden DDoS saldırısının gerçek olduğunu doğruladı ve şirketin sorunu çözmek için aktif olarak çalıştığına dair oyunculara güvence verdi. Ancak, hayal kırıklığı devam ettikçe, sosyal medyada Diablo IV’ün çevrimdışı mod özelliğine olan talepler daha da arttı.

Yayınlanan güncelleme, etkilenen oyunculara biraz rahatlama sağladı. Blizzard, DDoS saldırılarının an itibariyle sona erdiğini duyurdu. Ancak, oyuncular hala bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyorsa, şirketin web sitelerinde yer alan sorun giderme tavsiyelerini takip etmeleri önerildi. Saldırının Battle.net platformunun istikrarı ve güvenliği üzerindeki uzun vadeli etkileri ise ilerleyen süreçte görülecek.