Xbox ve Bethesda Games Showcase konferansı sırasında Diablo IV‘ün fragmanı duyuruldu. Merakla beklenen Blizzard oyunu bir fragmanda ortaya çıkıyor. Gerçekten bir tarih olmamazken, Diablo IV’ün çıkış tarihi 2023 için planlandığı duyuruldu.

Blizzard’dan Mike Ybarra, “Önümüzdeki yıl cehennemin kapılarını açmak için sabırsızlanıyoruz. Diablo IV’ün arkasındaki yetenekli ekip, yaptıkları her şeyde oyun oynamayı ilk sıraya koyuyor ve bugüne kadarki en büyük vizyonu ve en iddialı Sanctuary’i inşa ettiler” dedi.

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Diablo IV 2023’te çıkacak

Yıllarca ve birçok maceradan sonra (oyunun geliştirilmesi 2018’de yeniden başlatıldı) beklenen Diablo IV, bu nedenle piyasaya sürülmek üzere ve öncekiler kadar destansı olmayı vaat ediyor. Bununla birlikte, bu yeni bölümle Blizzard, “Diablo oyuncularının daha önce deneyimlediği hiçbir şeye benzemeyen bir macera” sunmak istiyor.

Ayrıca beta için ön kayıtların zaten açık olduğunu unutmayın. Öte yandan, ona erişmek için Xbox Series X, Series S veya PS5’e sahip olmak gerekecek. Ancak Diablo IV’ün PC, Xbox One ve PS4 için de planlanması nedeniyle, olayların geri kalanı için endişelenmeyin. Oyun, üzerinde oynadığımız farklı sistemler arasında çapraz oyundan ve paylaşılan ilerlemeden faydalanacaktır. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.