Hatırlarmak gerekirse, Haziran 2021’de WhatsApp kendisini benzeri görülmemiş bir tartışmanın merkezinde buldu. Kullanıcıların belirli kişisel verileri WhatsApp’ın ana şirketi olan Facebook ile paylaşmasını gerektiren güncellenmiş hizmet şartları ve gizlilik politikası.

Uygulama, kullanıcıların bu yeni politikayı bir son tarihten önce kabul etmek zorunda kaldıklarını veya uygulamaya erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek konuyu ana noktaya getirdi. Son olarak, WhatsApp birçok Avrupalı ​​düzenleyicinin tepkisi karşısında konumunu yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Onlara göre, bu yeni politika Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin ihlali anlamına geliyordu.

Aradan neredeyse bir yıl geçmesine rağmen Brüksel’in bu dosyayla işi bitmedi. Nitekim Avrupa Komisyonu kurye servisine yeni bir mektup gönderdi. Bu mektupta, şirket tarafından toplanan verilerin kullanımı hakkında ayrıntılı açıklamalar talep etmektedir. Buna ek olarak, siyasi kurum WhatsApp’ın gelecekteki güncellemeleri hizmet şartlarına nasıl iletmeyi planladığını bilmek istiyor.

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WhatsApp’ın politika değişikliklerini daha iyi sunması gerekiyor

Gerçekten de Avrupa tüketici hukuku, kullanıcıların bu güncellemelerin sonuçları hakkında bilgilendirilmesini ve uygulamayı kullanmak isteyip istemediklerini özgürce seçebilmelerini gerektirir. Komisyon bünyesindeki Adalet Komiseri Didier Reynders, “WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiklerini ve kişisel verilerinin ticari amaçlarla nasıl kullanıldığını anlamalarını sağlamalıdır” dedi.

Brüksel’in gözünde WhatsApp’ın bu alandaki çabaları hala yetersiz ve değişikliklerin sunulma ve duyurulma şekli hala “kullanıcılar için bir kafa karışıklığı kaynağı”. Aslında WhatsApp’tan şu soruları yanıtlaması istendi:

WhatsApp, tüketicilerin hizmet şartlarını kabul etmenin sonuçlarını anlamasını nasıl sağlıyor?

WhatsApp, tüketicilerin kişisel verilerini pazarlama amacıyla nasıl kullanır ve tüketicilerin, WhatsApp’ın bu tür verileri diğer Facebook/Meta şirketleri veya üçüncü taraflarla paylaştığını anlayıp anlamadığı

Özellikle kalıcı uygulama içi bildirimler tüketicileri ilgili değişiklikleri kabul etmeye yönlendirirken, WhatsApp tüketicilerin yeni hizmet şartlarını reddetmesini nasıl sağlıyor?

WhatsApp, uygulamayı kullanmaya devam etmek için gerekli olduğuna dair yanlış bir inançla hizmet şartlarını zaten kabul etmiş tüketiciler hakkında ne tür bir işlem yapmayı planlıyor?

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