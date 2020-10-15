Dizi/Film/Kitap
Dexter, 2021 yılında ekranlara geri dönüyor
2006-2013 yılları arasında yayınlanan Dexter, 2021 yılı itibarıyla 8 yıllık aradan sonra ekranlara geri dönüyor.
İlginizi çekebilir: Netflix deneme sürümü, ABD dahil çoğu ülkede kaldırıldı
Dexter, sosyal medyaya damga vurdu
Showtime tarafından paylaşılan duyuruda, Michael C. Hall’un başrolünü canlandırdığı Dexter dizisinin, 2021 yılının sonlarına doğru 10 bölümlük yeni sezonuyla ekranlara geri döneceği paylaşıldı. Başrol Michael C. Hall ve yapımcı Clyde Phillips de 2013 yılında biten dizinin kaldığı yerden devam edeceğini belirttiler.
Showtime yöneticilerinden Gary Levine, “Dexter, hem milyonlarca hayranı hem de Showtime için çok özel bir dizi. Dexter sayesinde Showtime daha fazla kişiye ulaştı. Bu benzersiz karaktere yalnızca diziye layık olabileceğini düşündüğümüz yaratıcı bir fikir bulabilirsek tekrar devam edebilecektik. Clyde Phillips ve Michael C. Hall’un bu fikri bulabildiklerini söylemekten dolayı çok mutluyum. Dexter dizisinin yeni bölümleri çekip dünyayla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.
Yayınlanan sekiz sezonu da büyük bir beğeni ile izlenen Dexter, 2013 yılında ekranlara veda etmişti. Dizinin tekrar başlayacağını öğrenen izleyiciler, dizinin geri döneceğinin duyurulduğu Twitter paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum bıraktı.
Surprise Motherfucker.
He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot
— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) October 14, 2020
Senaryosunu James Manos Jr.’ın yazdığı dizinin başkarakteri Dexter Morgan’ı Michael C. Hall canlandırıyordu. Michael C. Hall, Dexter Morgan karakteri ile 2010 yılında Altın Küre’yi kazanmıştı.
Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda kan sıçrama uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda seri katil olarak gizli bir hayat süren karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hikayenin Miami’de geçen kısmı Jeff Lindsay’in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştı. Devam eden sezonları ise Dexter romanlarından bağımsız olarak yazılmıştı. James Manos Jr. tarafından televizyona uyarlanan dizinin 23 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan final bölümünü 3 milyon kişi izlemişti.
Dizinin çekimlerine 2021 yılının ilk çeyreğinde başlanması bekleniyor.
Dizi/Film/Kitap
The Witcher dizisi, 3. Sezon için onayını aldı!
Popüler haber sitesi Redanian Intelligence, WGA veritabanın da ortaya çıkan yeni bilgileri paylaştı. WGA’dan elde edilen verilere göre Netflix’in beğenilen dizisi The Witcher, 3. Sezon onayını aldı. Sızıntılar, dizinin üçüncü sezonuyla 2022‘de seyircilerle buluşabileceği yönünde.
İlginizi çekebilir: Netflix 4K desteğini, T2 güvenlik çipine sahip Mac’lere sunacak
The Witcher için üç sezonluk planlama
2019 senesinde ortaya çıkan raporlar, Netflix’in The Witcher dizisini en az 3 sezon olarak planladığını gösteriyordu. Dizi için KC Walsh tarafından, ‘Chilling Adventures of Sabrina’ benzeri üç sezonluk planlama iddiası da ortaya atılmıştı. Ancak bunun ardından diziyle alakalı bir gelişme yaşanmamıştı.
I’ve heard it got the Sabrina deal and is already re-upped for 3 seasons
— KC Walsh – Black Lives Matter (@TheComixKid) July 15, 2019
2019 senesinde ilk sezonuyla seyircilerin karşısına çıkan dizi oldukça beğenilmişti. İkinci sezon için alınan onayın ardından çalışmalar devam ederken Covid-19 pandemisi nedeniyle Mart ayında askıya alınan çekimler geçtiğimiz Ağustos ayında tekrar başlamıştı.
WGA veritabanına göre üçüncü sezon yolda
Çekimlerin başlamasıyla beraber ikinci sezonun ne zaman geleceğine dair birçok söylenti ortalıkta dolaşmaya başladı. Raporlara göre ise Netflix, önümüzdeki yıl ikinci sezonu yayına almayı planlıyor. The Witcher dizisi, henüz daha ikinci sezonuyla seyirciyle buluşmadan üçüncü sezon onayını almış görünüyor.
Writers Guild of America veritabanında ortaya çıkan bilgileri haberleştiren Redanian Intelligence, The Witcher dizisinin üçüncü sezonunun onaylandığını öne sürdü. Film endüstrisi için önemli olan sitenin kaynak gösterildiği haberle beraber gözler Netflix kanadına çevrilmiş durumda. Netflix’in üçüncü sezonla alakalı duyuru yapması bekleniyor.
Andrzej Sapkowski’nin kaleme aldığı kitap serisi üzerinden uyarlanan CD Project Red yapımı oyunun ardından dizi de sektörde oldukça büyük ilgiyle karşılanmıştı. Popüler kitap serisinden uyarlanan dizinin yeni sezonu da sektörde büyük beklentiye sahip.
Dizi/Film/Kitap
Resident Evil: Infinite Darkness animasyonu Netflix’e geliyor!
Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi Netflix‘e geliyor. Sevilen korku oyununun, yeni uyarlamasından bir adet de fragman yayınlandı.
İlginizi çekebilir; Fabrika çıkışı overclocklu bazı RTX 3080’lerdeki donmaların nedeni kapasitör kaynaklı!
Resident Evil yine film oluyor, ama bu sefer farklı!
Son dönemlerde sayıları artan oyun uyarlamalarına yeni bir üye daha katılıyor. Capcom yapımı Resident Evil serisi, Netflix‘e animasyon dizisi olarak geliyor. The Witcher dizisinin ardından yine bir oyun uyarlaması ile kullanıcılarını karşılayacak Netflix ise, animasyona ait bir adet fragman yayınladı. Daha önceden Milla Johovic‘in başrolünde yer aldığı seri ile beyaz perdeye taşınan sevilen oyun, bu sefer de animasyon filmi ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Resident Evil: Infinite Darkness ismiyle birlikte ekranlara gelecek yapımda hayranların sevdiği karakterlerin yer alacağı öğrenildi.
Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? pic.twitter.com/PXfhUNjPE4
— NX (@NXOnNetflix) September 27, 2020
Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini gördüğümüz fragmana göre Resident Evil: Infinite Darkness, 2021 yılı içerisinde bizlerle birlikte olacak. Son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Capcom ise, hayranlarına bolca Resident Evil sunmayı amaçlıyor gibi gözüküyor. Resident Evil 2 ve 3‘ü baştan yapan firma, yeni nesil oyun konsolları ile birlikte Resident Evil: Village‘ı geliştiriyor. Öte yandan Netflix‘in elindeki ikinci Resident Evil uyarlaması olacak olan yapım, “canlı aksiyon” uyarlamasından da oldukça farklı olacak. İlerleyen günlerde yeni detayların karşımıza çıkmasını beklediğimiz yapım bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
2021 yılında vizyona girecek en iyi 10 film
Covid-19 salgını nedeniyle sinemaya gitmeyi özlediğimiz bir senenin son aylarındayız. Salgın sebebiyle film çekimleri ve setler de ertelendi. Örneğin bu yıl, James Bond gecikmiş olabilir, ancak birçok süper kahraman yılın ilerleyen saatlerinde tekrar harekete geçecek. Bu yıl Black Widow, Wonder Woman 1984 ve Birds of Prey‘de kadınlar başı çekti. Seneye ise gelecek daha birçok devam filmi var, bunlardan en çok beklenenleri derledik.
İlginizi çekebilir: Emmy ödülleri sahiplerini buldu
2021’de sinemaseverleri neler bekliyor?
Tomb Raider 2
Uzun bir aranın ardından Tomb Raider 2021’nin Mart ayında hayranlarıyla buluşacak gibi görünüyor.
Jackass Movie
Aramount, 2000 yılında yayınlanmaya başlayan MTV dublör-şaka reality serisine dayanan dördüncü filmin Deadline’a göre 5 Mart 2021’de vizyona gireceğini duyurdu.
2 Nisan 2021’de yayınlanacak olan Fast And Furious 9, popüler Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni bölümü olacak
Matrix 4, ünlü Matrix serisinin uzun zamandır beklenen 4. bölümü olacak. Lana Wachowski’nin yönettiği bu film, 18 yaşındaki The Matrix Reloaded filminin hikayesini devam ettirecek.
Venom: Let There Be Carnage, farklı Sony Marvel Evreninin ilk devamı. Andy Serkis tarafından yönetilen Venom devam filminin konusu şu anda bilinmiyor. Eleştirmenler tarafından kötü bir şekilde incelenmesine rağmen, Venom 856.1 Milyon Dolar hasılat yapan izleyiciler tarafından benimsendi.
Chris Pratt, 11 Haziran’da sinemaseverleri Jurassic World’e davet edecek. Colin Trevorrow’un yönettiği Jurassic World: Dominion, Jurassic World serisinin 3. filmi olacak.
Muhtemelen tarihin en çok beklenen animasyon devam filmi olan Looney Tunes basketbol topu filmi, sonunda Space Jam: A New Legacy ile ekranlara dönecek. NBA All-Star Michael Jordan’ın yerine üç kez NBA Şampiyonu LeBron James çıkıyor.
Jon Watts‘ın yönettiği İsimsiz Örümcek Adam, Marvel Sinematik Evreni’ndeki 3. Örümcek Adam filmidir. Konu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da film, kimliğini açığa çıkaran ve Mysterio‘nun “ölümü” için çerçevelenen Peter Parker’ı takip edecek.
Harry Potter sequel serisinin 3. bölümü, 12 Kasım 2021’de sinemalarda sihri geri getirecek. Filmin yönetmenliğini David Yates üstlenecek ve kadroda, Gellert Grindelwald rolünde Johnny Depp, Tina Goldstein rolünde Katherine Waterston, Credence rolünde Ezra Miller yer alıyor.
Pandora dünyası 10 yılı aşkın süreden sonra nihayet 17 Aralık 2021′de beyazperdeye dönecek. James Cameron’ın yönettiği uzun zamandır beklenen devam filmi, orijinal filmin tüm çekirdek karakterlerini geri getirecek. Oyuncular arasında Neytiri rolünde Oona Chaplin, Vin Diesel ve Jake Sully rolünde Sam Worthington yer alıyor. Konu ise şu anda bilinmiyor.