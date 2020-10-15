Dexter, 2021 yılında ekranlara geri dönüyor

2006-2013 yılları arasında yayınlanan Dexter, 2021 yılı itibarıyla 8 yıllık aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

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Dexter, sosyal medyaya damga vurdu

Showtime tarafından paylaşılan duyuruda, Michael C. Hall’un başrolünü canlandırdığı Dexter dizisinin, 2021 yılının sonlarına doğru 10 bölümlük yeni sezonuyla ekranlara geri döneceği paylaşıldı. Başrol Michael C. Hall ve yapımcı Clyde Phillips de 2013 yılında biten dizinin kaldığı yerden devam edeceğini belirttiler.

Showtime yöneticilerinden Gary Levine, “Dexter, hem milyonlarca hayranı hem de Showtime için çok özel bir dizi. Dexter sayesinde Showtime daha fazla kişiye ulaştı. Bu benzersiz karaktere yalnızca diziye layık olabileceğini düşündüğümüz yaratıcı bir fikir bulabilirsek tekrar devam edebilecektik. Clyde Phillips ve Michael C. Hall’un bu fikri bulabildiklerini söylemekten dolayı çok mutluyum. Dexter dizisinin yeni bölümleri çekip dünyayla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Yayınlanan sekiz sezonu da büyük bir beğeni ile izlenen Dexter, 2013 yılında ekranlara veda etmişti. Dizinin tekrar başlayacağını öğrenen izleyiciler, dizinin geri döneceğinin duyurulduğu Twitter paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum bıraktı.

Senaryosunu James Manos Jr.’ın yazdığı dizinin başkarakteri Dexter Morgan’ı Michael C. Hall canlandırıyordu. Michael C. Hall, Dexter Morgan karakteri ile 2010 yılında Altın Küre’yi kazanmıştı.

Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda kan sıçrama uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda seri katil olarak gizli bir hayat süren karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hikayenin Miami’de geçen kısmı Jeff Lindsay’in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştı. Devam eden sezonları ise Dexter romanlarından bağımsız olarak yazılmıştı. James Manos Jr. tarafından televizyona uyarlanan dizinin 23 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan final bölümünü 3 milyon kişi izlemişti.

Dizinin çekimlerine 2021 yılının ilk çeyreğinde başlanması bekleniyor.