Avrupa Uzay Ajansı‘nın (ESA) Gaia uzay gözlemevi nükleer füzyon geçiren bir ötegezegen keşfetti. HD 206893 c olarak adlandırılan Güneş Sistemi dışındaki gezegen, yıldızından neredeyse 500 milyon kilometre uzaklıkta, Dünya’dan 130 ışık yılı uzaklıkta ve Güneşimizden yaklaşık yüzde 30 daha büyük.

Uzaktaki gaz devi Jüpiter‘in 12,7 katı kütleye sahip ve yörüngesini tamamlaması 5,7 yıl sürüyor. İlk olarak 2022 yılında Exeter Üniversitesi’ndeki (İngiltere) bilim insanları, doğrudan görüntüleme tespiti olarak bilinen bir yöntemle, gezegen adayı önünden geçerken ev sahibi yıldızın ışık engellemesini gözlemlediğinde tespit edildi.

Sistemdeki varlığı, Şili’de bulunan ve dünyanın en büyük teleskop dizisi olan Çok Büyük Teleskop’tan (VLT) alınan verilerle doğrulandı. Bu gözlemler dizisi, gezegen atmosferindeki ışık spektrumunun analiz edilmesini mümkün kılmıştır. HD 206893 c daha parlak hale geldikçe, ekip iç kısmının hidrojenin nötron taşıyan bir izotopu olan döteryumu yakarak kendi enerjisini üretebilen bir füzyon reaksiyonu geçirdiği sonucuna vardı.

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Bu keşif, Gaia sondasının ve diğer modern araçların Güneş Sistemi‘nin çok ötesindeki gezegenleri bulma yeteneğinin altını çizerken, birçok yıldızın konumunu, hareketlerini ve parlaklığını da doğru bir şekilde haritalandırıyor.

Ayrıca gökbilimcilerin farklı türdeki uzak gök cisimlerini daha iyi tanımlamalarına ve galaksimizin kökenini, yapısını ve evrimini anlamak için daha fazla bilgi toplamalarına yardımcı olacaktır.