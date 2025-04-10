Son zamanlarda magazin dünyasında açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, yalnızca sosyal medyadaki cesur paylaşımları ya da moda dünyasındaki adımlarıyla değil, kökeniyle de dikkat çekiyor. Ünlü şair ve yazar Recaizade Mahmud Ekrem’in torunu olan Derin Talu, sanatla iç içe geçmiş bir soy ağacının son halkası.

Derin Talu Recaizade Mahmut Ekrem’in torunu çıktı!

Derin Talu‘nun aile geçmişi, sadece magazin severler için değil, edebiyat meraklıları için de oldukça çarpıcı. Tanzimat döneminin simge isimlerinden Recaizade Mahmud Ekrem, hem şair hem edebiyat kuramcısı olarak tanınıyor. Onun soyundan gelen Derin Talu, aslında kültürel bir mirasın bugünkü temsilcisi. İşte Derin Talu‘nun soy ağacı:

Defne Samyeli’nin kızı esnafa espri yapmaya çalıştı: “Ben Recaizade Mahmut Ekrem’in torunuyum. Defne Samyeli’nin kızıyım.” pic.twitter.com/FC2Eo5hsVs — Metropol Haber (@metropolmedya_) April 6, 2025

Recaizade Mahmud Ekrem > Ercüment Ekrem Talu > Muvakkar Ekrem Talu > Erdem Talu > Eren Talu > Derin Talu

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Derin Talu hem geçmişten gelen güçlü bir edebiyat mirasının temsilcisi hem de geleceğin parlayan yıldızlarından biri. Hem moda hem sosyal medya hem de potansiyel oyunculuk kariyeri ile adından daha uzun yıllar söz ettirecek gibi görünüyor.

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