Türkiye bugün kara gününü yaşıyor. Ülkemizin Kahramanmaraş‘ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem aynı fay hattında olan Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’ı da ciddi şekilde salladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz.” dedi.

Deprem sonrasında hat trafiğinde büyük bir yoğunluk olacak. Bu yüzden iletişime geçmek için WhatsApp, Signal, Telegram veya iMessage gibi uygulamaları kullanmanızı öneriyoruz. Aramaları da bu tip uygulamalardan yapabilirsiniz.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye’m…