Deniz Seviyesi Beklediğimizden Hızlı Yükseliyor!

Üç yeni araştırma deniz seviyesinin beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini ortaya koydu.

Küresel ısınmanın etkisiyle iklimlerin değiştiğini, böcekler başta gelmek üzere birçok canlı türünün sayısının azaldığını ve neslinin tükendiğini biliyoruz. Bilim insanları doğaya verdiğimiz zararın bundan onlarca yıl sonra yaşadığımız dünyayı nasıl değiştirebileceği hakkında çalışmalar yapıyor ve tahminlerde bulunuyor. Yaklaşık birkaç sene önce yapılan araştırmalar, küresel ısınmanın aynı düzeyde devam etmesi durumunda eriyen buzullardan kaynaklı olarak 2100 senesinde deniz seviyesinin yaklaşık 1 metre yükseleceğini ortaya koymuştu. Ancak üç yeni araştırma, doğaya verdiğimiz zararın bundan çok daha kötü olduğunu kanıtlar nitelikte.

Avusturya, İsviçre ve Almanya’da ki kurumlarda görevli bilim insanları tarafından tek bir çatı altında gerçekleştirilen araştırmalar, 2100 senesine kadar fosil yakıtları (doğalgaz, kömür vb.) kullanmaya devam ettiğimiz takdirde deniz seviyesinin 2 metreye kadar yükselebileceğini ortaya koydu. Ayrıca doğaya daha fazla zarar veren uygulamaların söz konusu olmasıyla bu artışın çok daha fazla olabileceği öngörülüyor.

Deniz seviyesinin hangi yılda, ne kadar yükseleceğiyle ilgili birçok farklı sonuç veren araştırmalar mevcut ancak bu araştırmaların hepsi küresel ısınmanın bu artışta rol oynadığında ve deniz seviyesinin yükselmesiyle birçok canlının telef olacağı, eko sistemin zarar göreceği konusunda hemfikir. Deniz seviyesi, küresel ısınmanın etkilerinin gözlemlediği bir tür ölçek görevi gördüğü için fosil yakıt kullanmaya devam etmemiz durumunda yalnızca plajların biraz daha küçüleceğini düşünmek son derece yanlış olurdu.