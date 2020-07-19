Münih (Almanya) merkezli Delta 4×4 adındaki bir şirket, Tesla Model 3‘leri doğasının dışında bir işlevselliğe sahip hale getiriyor.

İlginizi çekebilir: VW Polo için 8. nesil Golf’ten ilham alınsa nasıl olurdu?

reklam

Delta 4×4, bu projeyi gerçekleştirmek için 480 € değerinde 35 mm‘lik bir yükseltme kiti ve 18×8.5 ölçülerindeki tekerlekleri merkez alıyor. Araçlarda kullanılan özel jantlar, Model 3’ün off-road karakterine vurgu yapar nitelikte. Bu jantlar, Cooper Tires marka arazi lastikleri ile birlikte Model 3’e, 40 mm daha fazla zemin açıklığı sağlamış.

Bu Tesla Model 3’ler, zorlu arazi şartları ile mücadelede Toyota Land Cruiser veye Suzuki Jimny kadar iddialı değil. Fakat beklentileri karşıladığını da itiraf etmek lazım. Haberde yer alan videoda Model 3’lerde kullanılan arazi kitinin detaylarına ve videonun sonlarına doğru ise aracın kaygan ve çamurlu arazideki yeteneklerini görebilirsiniz.

Kaynak: Delta 4×4