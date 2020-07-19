Genel
Delta 4×4’ten off-road yapmalık Tesla Model 3’ler!
Münih (Almanya) merkezli Delta 4×4 adındaki bir şirket, Tesla Model 3‘leri doğasının dışında bir işlevselliğe sahip hale getiriyor.
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Delta 4×4, bu projeyi gerçekleştirmek için 480 € değerinde 35 mm‘lik bir yükseltme kiti ve 18×8.5 ölçülerindeki tekerlekleri merkez alıyor. Araçlarda kullanılan özel jantlar, Model 3’ün off-road karakterine vurgu yapar nitelikte. Bu jantlar, Cooper Tires marka arazi lastikleri ile birlikte Model 3’e, 40 mm daha fazla zemin açıklığı sağlamış.
Bu Tesla Model 3’ler, zorlu arazi şartları ile mücadelede Toyota Land Cruiser veye Suzuki Jimny kadar iddialı değil. Fakat beklentileri karşıladığını da itiraf etmek lazım. Haberde yer alan videoda Model 3’lerde kullanılan arazi kitinin detaylarına ve videonun sonlarına doğru ise aracın kaygan ve çamurlu arazideki yeteneklerini görebilirsiniz.
Kaynak: Delta 4×4
Akıllı Telefonlar
Honor V40 serisi MediaTek işlemciler ile geliyor!
Honor V40 serisinin çıkışına az bir süre kala yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Serinin gücünü alacağı işlemcilerin MediaTek yapımı olacağı öğrenildi.
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Honor V40 serisi için Dimensity 1000+!
Huawei firmasının alt şirketleri arasında yerini alan Honor, yeni serisi V40 için geri sayımı sürdürüyor. Firmanın yakın zamanda çıkarmayı planladığı serinin teknik özellikleri de sızdırıldı. Sızdırılan özelliklere göre en dikkat çeken şey ise cihazların işlemcileri oldu. ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle kendi işlemcisini üretmekte zorluk çeken Huawei, Honor ve kendisi için MediaTek işlemciler ile yola devam etme kararı almış gibi gözüküyor. V40, V40 Pro ve V40 Pro+ cihazlarının tamamı MediaTek yapımı Dimensity 1000+ işlemci ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin bütün telefonları için amiral gemisi performans hedefleyen Honor, bu yüzden Dimensity 1000+ işlemciyi tercih etmiş. Öte yandan üç cihaz da 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak iken, V40 Pro+ modelinde 12 GB‘lık versiyon da yer alacak. Tıpkı RAM kısmında olduğu gibi üç modelin depolama alanları 128 ve 256 GB olacak yapılan sızıntılara göre. Ancak yine V40 Pro+ modelinde 128 GB‘lık versiyon yer almayacak. Tasarım detayları ise belli olmayan cihazların kamera ve ekran konusunda farklılıklara sahip olması bekleniyor. Huawei Mate 40 serisi için de MediaTek yapımı işlemcilerin adının geçtiği şu günlerde, Honor cephesinin tercih çok şaşırtıcı karşılanmadı açıkçası. Bakalım firma, yeni nesil serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
VW Polo için 8. nesil Golf’ten ilham alınsa nasıl olurdu?
VW Polo, 6. nesliyle 2017‘den beri satışta. Haliyle yüzü eskimeye başlayan Polo için makyaj çalışmaları yakın zamanda başlayabilir. BrazilAutomotive‘de bu durumu görerek kendi makyaj fikirlerini paylaştı.
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Makyaj operasyonları genelde ön-arka farlar ve tamponlardaki yenilemeler, güncellenmiş bilgi-eğlence sistemi, yeni döşemeler ve motor seçeneklerinde ufak tefek yenilemeler içerebiliyor.
Haberimizin konusu olan makyajlı Polo ise ağabeyi 8. nesil Golf‘e “benzemek” odaklı bir değişime uğramış. Güncel Polo ile kıyaslandığında yeni LED farlar, küçülen ızgara, farların üzerindeki ince krom çizgi ve gövde rengi ızgara detaylarına sahip tampon dikkat çekiyor. Aynalar ve yan tasarım ise büyük oranda güncel Polo ile aynı bırakılmış. Ayrıca tasarımlar arasında Polo’nun sedan gövdeli haline ait bir fikir de yer alıyor.
Güncel Polo’nun yaşını göz önünde bulundurursak, makyajlı Polo’ların nasıl olacağını bir yıldan daha az bir süre sonra öğreneceğiz gibi görünüyor.
Kaynak: BrazilAutomotive
Akıllı Telefonlar
Motorola G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola firmasının orta giriş seviye cihazı olarak karşımıza çıkan G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın teknik özelliklerine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
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Moto G9 Play test sonuçları ortaya çıktı!
Motorola, yeni akıllı telefonu G9 Play ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma orta giriş seviyeye konumlandırdığı cihazını geliştirmeye devam ederken, yeni detaylar da bu süre zarfında ortaya çıkıyor. Geekbench üzerinde teste sokulan cihazın sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 313 puan alan G9 Play, çoklu çekirdek performansında bizleri 1370 puan ile karşılıyor. Ayrıca cihazın test sonuçlarının yer aldığı tabloda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
Teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıkan G9 Play, test sonuçlarına göre “guamp” koduna sahip bir işlemci kullanacak. İlk gelen yorumlara göre işlemcinin Snapdragon 665 veya 662 olması bekleniyor. Her iki ihtimalde de performans olarak bir önceki nesilde yer alan Helio P70M işlemcisinden daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor. 4 GB RAM ile bizleri karşılayacağı kesinleşen cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları veya daha detaylı teknik özelliklerine ulaşılamayan cihazın herhangi bir fiyat bilgisine ulaşılamıyor. Bu sene içerisinde G serisi cihazları daha iyi özelliklerle piyasaya sunmak isteyen Motorola da uygun fiyatlı G9 Play cihazını piyasaya yine bu yıl içerisinde çıkarmayı hedefliyor.