Dell, PC oyuncularını araştırdı

PC üreticisi Dell, “The State of Gaming” ismiyle PC oyuncularını konu alan bir anket yaptı. Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere toplamda 11 ülkeden 5763 PC oyuncusunun katıldığı anket sonuçları dün itibarıyla yayınlandı.

PC oyuncuları ile ilgili veriler

Araştırma sonuçlarına göre kendisini PC oyuncusu olarak tanımlayan katılımcılar, haftada en az bir kere PC veya dizüstü bilgisayar üzerinden 1 saat boyunca oyun oynuyor. Araştırmanın ilginç sonucu ise kendisini “PC oyuncusu” olarak tanımlayan kitlenin demografik yapısı. Çünkü pastanın %48‘lik büyük bölümünü yirmili ve otuzlu yaşlara sahip insanlar oluştururken, onlu yaşlarını yaşayan ergenlerin oranı sadece %12. Bu da %40‘lık bir bölümün orta yaşlı veya daha yaşlı insanların oluşturduğu anlamına geliyor.

Cinsiyet konusunda da bir ters köşe var. “Genellikle PC oyuncuları erkektir” algısını yıkan araştırmaya göre PC oyuncularının %47’sini kadınlar oluşturuyor. Ayrıca katılımcıların %57’si evli veya ilişkisi olan insanlar iken, %52’si çocuklu veya üvey evlat sahibi.

PC oyunculuğu size ne kattı?

Katılımcılar ayrıca PC oyunculuğunun onlara ne kattığı ile ilgili bazı yorumlarda da bulundu. Buna göre katılımcılar oyun sayesinde aşağıda sıraladığımız avantajlara sahip olduklarını düşünüyor.

Teknik bilgi (%42)

Stratejik düşünme (%39)

El göz kordinasyonu (%37)

Tepki verme süresi (%36)

Takım çalışması yetenekleri (%27)

Liderlik yetenekleri (%18)

Oyun oynama ortalamalarına baktığımız zaman haftada 10 ila 19 saat oyun oynayan kitle %25’lik dilimi oluştururken, 20 saatin üzerinde oynayan bölüm %21’lik orana sahip. Ayrıca katılımcıların %37’si oyun için uykudan dahi vazgeçebildiğini söylerken, %27 bazen oyun oynamaya devam etmek için öğün atladığını belirtiyor.

“Ragequit” yapan insan sayısı az

Araştırmanın bir diğer ilginç sonucu da oyuncuların büyük bir kısmının kaybetmeyi önemsemediği yönünde. Çünkü katılımcıların sadece beşte birlik bir kısmı oyunda kaybetmenin trafikte kalmak veya soğuk su ile duştan daha kötü olduğunu söylüyor.