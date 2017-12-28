Değeri 900 Milyar Dolar Olan Apple’a iPhone Yavaşlatma Nedeniyle 1 Trilyon Dolarlık Tazminat Davası!

Apple’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı bataryası sorunlu olan iPhone modellerini yavaşlatması konusu ardından şimdiye kadar 9 ayrı dava açıldı bile. Ancak aralarından biri 1 trilyon dolar gibi oldukça yüksek bir tazminat talebi ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Reddit’te ortaya çıkan bir iddiaya göre eski iPhone modellerinin yavaşlatıldığına dair kanıt niteliğinde bir paylaşım yapılmıştı. Ardından Apple tarafından da gelen açıklama ile doğrulanan duruma göre normalde 1.400 Mhz hızındaki telefonlar 600 Mhz seviyelerine indirildiği ve bunun sebebinin batarya performansının uzun kullanım ve yapılan birçok doldur/boşalt işlemi sonucunda olduğu açıklanmıştı. Tabii Apple gibi bir markanın “Evet, telefonları yavaşlatıyoruz. Ama bu sizin daha uzun iPhone kullanmanız için” gibi bir açıklama yapması tüm dünyada teknoloji gündemi olurken özellikle ABD’de bu açıklamanın ardından Apple’a dava açılmaya başlandı. Özellikle kullanım performansını düşüren ve yaklaşık bir yıl boyunca yapılmasına rağmen kullanıcıyı bilgilendirmeyen Apple’a yönelik açılan bu davaların sayısı 9’u bulurken, bir tanesi aralarından ciddi oranda sıyrılıyor.

Violetta Mailyan isimli bir vatandaş tarafından açılan davada 1 trilyon dolar -ki bu sayıyla 1.000.000.000.000 dolar ediyor- talep ediliyor. Türk Lirası karşılığı olarak 3.819.400.000.000 TL eden bu tazminat davası bir anda ilgi odağı oldu. Çünkü Apple’ın piyasa değeri daha yeni yeni 900 milyar dolar’a ulaşırken, Apple’ın değerinden bile yüksek bir tazminat talep edilmiş oldu. Tazminatı istemek için “Performansın yavaşlaması nedeniyle eski iPhone modelinin kullanımı, faydası ve değeri yok sayılıyor” açıklaması ile açılan davada bu paranın verileceğini sanmıyoruz. Ancak alınması halinde dünya genelinde birçok yüksek meblaya denk gelen davalar görebileceğiz gibi görünüyor.