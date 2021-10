DeFi, Kullanıcılara Yanlışlıkla 90 Milyon Dolar Verdi!

Yaklaşık 90,1 milyon dolar yanlışlıkla DeFi, Compound kullanıcılarına gitti. Şimdi, kurucu, platformun kripto token’larının gönüllü geri dönüşünü teşvik etmek için bir savunma yapıyor ve birkaç tehditte bulunuyor.

Compound Labs’in kurucusu Robert Leshner perşembe günü geç saatlerde, “Compound protokol hatasından büyük, yanlış miktarda COMP aldıysanız: Lütfen iade edin” dedi. Tweet, “Erdemlilik simgesi olarak %10’unu alın. Aksi takdirde, IRS’e gelir olarak bildirilir ve çoğunuza doxxing yapılır” diye devam etti.

Compound’ın yerel token’ı comp’ın fiyatı, başlangıçta hata haberleriyle bir günde yaklaşık %13 düştü, ancak o zamandan beri geri yükseldi.

Ödül alanların platforma milyonlarca doları geri vermeyi seçip seçmeyeceği henüz görülmedi. Ancak tarih herhangi bir gösterge ise, bu kesinlikle mümkün.

Blockchain güvenlik araştırmacısı Mudit Gupta verdiği bir demeçte, “Alchemix (başka bir DeFi protokolü) birkaç ay önce amaçlanandan daha fazla ödül verdikleri benzer bir olay yaşadı. Ekstra ödülleri alan hemen hemen herkes fazlalığı iade etti.”

Burada farklı olan, Alchemix borsasının sadece 4,8 milyon dolar kaybetmesi. Ancak Gupta umutlu olmaya devam ediyor. “Bu, insanların COMP token’larının çoğunu iade edeceği konusunda beni iyimser kılıyor. Ancak asla emin olamazsınız” dedi.

Compound gibi DeFi protokolleri, kendi kendini yürüten akıllı sözleşmelerle zenginleştirilmiş blok zincirleri kullanarak bankalar ve borsalar gibi geleneksel finansal sistemleri yeniden oluşturmak için tasarlanmıştır. Çarşamba günü, Compound oldukça standart bir yükseltme olması gereken şeyi ortaya çıkardı. Ancak uygulamadan kısa bir süre sonra, bir şeylerin ciddi şekilde yanlış gittiği açıktı.

Leshner bir tweet’te “Yeni Comptroller sözleşmesi, bazı kullanıcıların çok fazla COMP almasına neden olan bir hata içeriyor” dedi. “COMP dağıtımını devre dışı bırakmak için herhangi bir yönetici kontrolü veya topluluk aracı yok. Protokolde yapılacak herhangi bir değişikliğin üretime geçmesi için 7 günlük bir yönetim süreci gerekiyor” diye ekledi. Bir hafta boyunca hiçbir düzeltmenin yürürlüğe giremeyeceğini de belirtti.

Merkezi olmayan kripto borsası SushiSwap’in çekirdek geliştiricisi Gupta, bir tweet’te tüm bölümün koddaki “tek harfli bir hatadan” sorumlu olabileceğini söyledi.

Compound, verilen veya ödünç alınan hiçbir fonun risk altında olmadığını açıkça ortaya koydu. Ancak bu, darbeyi yumuşatmak için çok az şey yaptı.

Protokol kullanıcıları toplu halde büyük beklenmedik olaylar bildirmeye başladı. Leshner’ın hatayla ilgili tweet’inden kısa bir süre sonra, tek bir işlemde 29 milyon dolar değerinde comp token talep edildi. Bir diğeri, hesaplarına 70 milyon token veya gönderileri sırasında yaklaşık 20,8 milyon dolar aldıklarını iddia etti.

Comp token milyonerlerinin listesi uzayıp gidiyor.

What’s going on here? 70 million $COMP ?! pic.twitter.com/KmWl0m1H0Y

Kriptolarını borçlulara, genellikle tek basamaklı bir APY olan belirli bir faiz oranında sağlamaya alışmış kullanıcılar için, hatalı ve büyük ödüller kesinlikle güzel bir değişiklikti. Ancak Leshner, katliamın bir sınırı olduğunu açıkça belirtti. Compound şefi, Comptroller sözleşme adresinin “sınırlı miktarda COMP içerdiğini” tweet’ledi. Leshner, “Etki, en kötü ihtimalle 280.000 COMP token’ıyla sınırlı” diye yazdı.

Gupta, yayınlandığı tarih itibariyle yaklaşık 90,1 milyon dolar değerinde olan bu token havuzunun tamamının dağıtıldığını söyledi.

Yeni basılmış comp token milyonerlerinin artık birkaç seçeneği var.

Bitcoin geliştiricisi Ben Carman, platformun parayı geri almasının gerçekten mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Carman, “Zinciri geri çekmeden parayı geri alamazlar” dedi. “Bazı bloklardan kurtulmak için zincire kasıtlı olarak %51 saldırmaları gerekir.”

Bu nedenle, sonraki adımlara karar vermek kullanıcının takdirine bağlı.

Varsayımsal olarak, yanlışlıkla 29 milyon dolarlık hediye token verilen hesap sahibini ele alalım. Bu kullanıcı parayı iade edebilir ve 2,9 milyon dolarlık “erdemlilik simgesi” bahşişini elinde tutabilir. Ancak, yanlış ödüllerini ellerinde tutmaktan ve “doxxing” riskinden alıkoyacak hiçbir şey de yoktur.

Birini doxxing yapmak, kripto para dünyasında büyük bir günah işlemekle eşdeğer olan, bir kişi hakkında özel olarak kabul edilen bilgilerini halka açıklamak anlamına gelir.

Portföy yöneticisi ve Quantum Economics’in kurucusu Mati Greenspan, verdiği demeçte, “Müşterilerine doxxing yapmak, bir kripto şirketinin halkla ilişkiler açısından yapabileceği en kötü şeydir” dedi.

Ve Leshner’ın bu rotayı takip etmesi pek olası görünmüyor. Perşembe akşamı tweet’ini geri aldı ve bunun “kalın kafalı bir tweet/yaklaşım olduğunu” söyledi.

If you received a large, incorrect amount of COMP from the Compound protocol error:

Please return it to the Compound Timelock (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Keep 10% as a white-hat.

Otherwise, it's being reported as income to the IRS, and most of you are doxxed.

— Robert Leshner (@rleshner) October 1, 2021