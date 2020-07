Death Stranding PC versiyonu görsel anlamda da çok iddialı!

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Ubisoft Forward etkinliği bünyesinde, katılım sağlayan tüm kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılacak olan Watch Dogs 2 için bazı sorunlar yaşandı. Yaşanan sorunların ardından Ubisoft bir açıklama yaparak, isteyen herkese ücretsiz olarak Watch Dogs 2 sağlanacağını müjdeledi.

Etkinlik saatine dakikalar kala Ubisoft sunucuları ve internet sitesi üzerinde giriş fonksiyonu sekteye uğramıştı. Kullanıcılar giriş yapamadığını ve Watch Dogs 2’yi ücretsiz elde etme fırsatını kaçırdığını haykırırken, Ubisoft Twitter hesabı üzerinde bir açıklama yaparak oyunun yayınlanan forma hesabımızla giriş yapıldığında ücretsiz olarak sağlanacağını müjdeledi. Mevcut forma nasıl ulaşabileceğinizi ve giriş yapabileceğinizi sizler için anlattık.

İlginizi çekebilir: Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları (The Escapists 2 de var)

Thank you for tuning in to Ubisoft Forward!

You can now register to receive the rewards offered during the Ubisoft Forward event. For more details, check out the link below 👇https://t.co/kfjmXrYQRw

— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 13, 2020