Death Stranding PC versiyonu görsel anlamda da çok iddialı!

Hideo Kojima‘nın son oyunu Death Stranding, oyun camiasından farklı görüşler alsa da genel anlamda beğenilen bir yapım oldu. Şuana kadar sadece PS4‘te oynanabilen Death Stranding, 14 Temmuz‘dan itibaren PC kullanıcılarına da sunulacak. Death Stranding‘in PC versiyonu görsel anlamda çok büyük iddialarla geliyor.

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2019 yılının en çok konuşulan oyunlarından olan Death Stranding, PC‘ye de çok iddialı şekilde geliyor. PS4‘ün gücü ölçüsünde oldukça iyi grafiklere sahip oyun, şuanki PC‘lerin gücüyle çok daha iyi gözükebilecek. Nvidia DLSS 2.0 teknolojisi sayesinde, eğer RTX serisi bir ekran kartınız varsa oyunu 4K çözünürlükte 60 FPS, 2K çözünürlükte de 100 FPS‘nin üzerinde oynama fırsatınız olacak.

Oyunun PC tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz. Steam’de şuan ön siparişe açık olan oyunun fiyatı maalesef oldukça yüksek. Steam‘de 399 TL‘ye satışta olan oyunun fiyatı özellikle Türkiye‘deki oyuncuları zorlayacak gibi gözüküyor…