Oyun
Death Stranding PC versiyonu görsel anlamda da çok iddialı!
Hideo Kojima‘nın son oyunu Death Stranding, oyun camiasından farklı görüşler alsa da genel anlamda beğenilen bir yapım oldu. Şuana kadar sadece PS4‘te oynanabilen Death Stranding, 14 Temmuz‘dan itibaren PC kullanıcılarına da sunulacak. Death Stranding‘in PC versiyonu görsel anlamda çok büyük iddialarla geliyor.
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2019 yılının en çok konuşulan oyunlarından olan Death Stranding, PC‘ye de çok iddialı şekilde geliyor. PS4‘ün gücü ölçüsünde oldukça iyi grafiklere sahip oyun, şuanki PC‘lerin gücüyle çok daha iyi gözükebilecek. Nvidia DLSS 2.0 teknolojisi sayesinde, eğer RTX serisi bir ekran kartınız varsa oyunu 4K çözünürlükte 60 FPS, 2K çözünürlükte de 100 FPS‘nin üzerinde oynama fırsatınız olacak.
Oyunun PC tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz. Steam’de şuan ön siparişe açık olan oyunun fiyatı maalesef oldukça yüksek. Steam‘de 399 TL‘ye satışta olan oyunun fiyatı özellikle Türkiye‘deki oyuncuları zorlayacak gibi gözüküyor…
Haber
Watch Dogs 2 ücretsiz olarak nasıl elde edilir? (Rehber)
Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Ubisoft Forward etkinliği bünyesinde, katılım sağlayan tüm kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılacak olan Watch Dogs 2 için bazı sorunlar yaşandı. Yaşanan sorunların ardından Ubisoft bir açıklama yaparak, isteyen herkese ücretsiz olarak Watch Dogs 2 sağlanacağını müjdeledi.
Etkinlik saatine dakikalar kala Ubisoft sunucuları ve internet sitesi üzerinde giriş fonksiyonu sekteye uğramıştı. Kullanıcılar giriş yapamadığını ve Watch Dogs 2’yi ücretsiz elde etme fırsatını kaçırdığını haykırırken, Ubisoft Twitter hesabı üzerinde bir açıklama yaparak oyunun yayınlanan forma hesabımızla giriş yapıldığında ücretsiz olarak sağlanacağını müjdeledi. Mevcut forma nasıl ulaşabileceğinizi ve giriş yapabileceğinizi sizler için anlattık.
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Thank you for tuning in to Ubisoft Forward!
You can now register to receive the rewards offered during the Ubisoft Forward event. For more details, check out the link below 👇https://t.co/kfjmXrYQRw
— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 13, 2020
Watch Dogs 2 nasıl elde edilir?
1- Öncelikle Ubisoft destek üzerinde yer alan bağlantıya buraya tıklayarak ulaşalım
2- Açılan sayfada orta kısımda yer alan mavi renkte “REGISTER HERE TO CLAIM YOUR UBISOFT FORWARD REWARDS” yazısına tıklayalım.
3- Tekrar yönlendirildiğimiz sayfada orta kısımda yer alan büyük “REGISTER” butonuna tıklayarak giriş penceresinin açılmasını bekleyelim.
4- Ardından karşımıza gelen giriş kısmına hesap bilgilerinizi doğru şekilde yazıp LOG IN butonuna tıklayın, bu şekilde Watch Dogs 2 ücretsiz fırsatı için kaydımızı oluşturduk.
Bu adımlardan sonra yapmamız gereken tek şey, 72 saat içerisinde Watch Dogs 2’nin, Uplay kütüphanenize eklenmesini beklemek. Unutmadan Ubisoft’un kayıt olan kullanıcılara oyunu en kısa sürede ücretsiz olarak sağlayacağını belirttiğini de ekleyelim.
Haber
Serious Sam 4 oynanış fragmanı yayınlandı!
Nostaljik serinin yeni oyunu Serious Sam 4 için oynanış fragmanı nihayet yayınlandı. Ağustos ayında çıkış yapması beklenen yapım, serinin geçmiş yapımlarında da gördüğümüz aksiyon türünü 2020 yılında yeni grafikler ve silahlarla deneyimlemeyi mümkün kılıyor.
Çıkış tarihi yaklaşan ve Steam üzerinde ön siparişe açılan yapım, hem PC hem de Google’ın bulut tabanlı platformu Stadia için çıkış yapacak. Hikayeye odaklandığımızda, serinin üçüncü oyunu BFE’nin geçmiş bir döneminde yaratıklarla mücadele edeceğiz. İlk olarak Serious Sam 4: Planet Badass olarak duyurulan oyun, şimdilerle sadece Serious Sam 4 adıyla nitelendiriliyor. Yapımcı firmanın Planet Badass ekini neden kaldırdığı ise halen belirsiz.
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Bol cephane, çok sayıda düşman ve yeni silahlar gibi şeyleri görebileceğimiz oyun, bazı yeni patron çeşitlerine de kavuşmuş gibi görünüyor. Ayrıca bahsedildiği kadarıyla yeni bir nişangah moduna da bu yapımda merhaba diyeceğiz. Oyunun ağustos ayında çıkış yapmasından sonra, geçmişe dair özlemimizi bir kez daha giderebileceğiz.
Oyun
Sony, Epic Games’e 250 milyon dolar yatırım yaptı!
Sony, oyun dünyasının önemli firmalarından EpicGames’e 250 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yatırımın PlayStation 5‘in çıkışı ile doğrudan alakalı olduğu iddia ediliyor.
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Sony, 250 milyon dolarlık “küçük çaplı” hisse satın aldı!
Oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan Sony, yine kendisi gibi önemli oyuncular arasında yerini alan Epic Games firmasına yatırım yapma kararı aldı. Firma tam 250 milyon dolarlık kendilerince “küçük çaplı” hisse satın alımı gerçekleştirdi. Bu yatırımın arkasında ise geliştirilmekte olan PlayStation 5 ve Unreal Engine 5 var gibi gözüküyor. Bildiğiniz üzere Unreal Engine 5, PlayStation 5 için optimize ediliyor. Sony‘de bundan sebep olacak ki, Epic Games ile daha yakın ilişkiler içerisinde olmayı tercih etmişe benziyor. Öte yandan Sony‘nin bu yakınlaşmayı sadece oyun geliştirme için kullanmayacağı düşünülüyor. Firmanın yeni teknolojilerinde Epic Games‘in tecrübesinden yararlanmak isteyeceği de konuşuluyor.
Sony cephesi yatırım karşısında oldukça umutlu iken firma, oyun ve yazılım geliştirme konusunda Epic Games‘in öneminin farkında olduklarını belirtti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sony tarafından yapılan yatırıma nazaran daha büyük çaplı bir yatırımı bünyesine katan Epic Games cephesi ise durumdan oldukça hoşnut. Firma PlayStation 5‘in, Unreal Engine 5‘in geliştirilme konusunda kendilerine önemli bir yardımcı olacağını yineledi. Özellikle Xbox tarafında Microsoft’un Warner Bros.‘u satın alma iddialarının ardından gelen bu gelişme, oyun dünyasında suların bir süre daha durulmayacağını gösteriyor.