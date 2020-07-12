Haber
Serious Sam 4 oynanış fragmanı yayınlandı!
Nostaljik serinin yeni oyunu Serious Sam 4 için oynanış fragmanı nihayet yayınlandı. Ağustos ayında çıkış yapması beklenen yapım, serinin geçmiş yapımlarında da gördüğümüz aksiyon türünü 2020 yılında yeni grafikler ve silahlarla deneyimlemeyi mümkün kılıyor.
Çıkış tarihi yaklaşan ve Steam üzerinde ön siparişe açılan yapım, hem PC hem de Google’ın bulut tabanlı platformu Stadia için çıkış yapacak. Hikayeye odaklandığımızda, serinin üçüncü oyunu BFE’nin geçmiş bir döneminde yaratıklarla mücadele edeceğiz. İlk olarak Serious Sam 4: Planet Badass olarak duyurulan oyun, şimdilerle sadece Serious Sam 4 adıyla nitelendiriliyor. Yapımcı firmanın Planet Badass ekini neden kaldırdığı ise halen belirsiz.
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Bol cephane, çok sayıda düşman ve yeni silahlar gibi şeyleri görebileceğimiz oyun, bazı yeni patron çeşitlerine de kavuşmuş gibi görünüyor. Ayrıca bahsedildiği kadarıyla yeni bir nişangah moduna da bu yapımda merhaba diyeceğiz. Oyunun ağustos ayında çıkış yapmasından sonra, geçmişe dair özlemimizi bir kez daha giderebileceğiz.
Akıllı TV
Xiaomi Mi TV Stick, görsel ve özellikleri sızdırıldı!
Bugüne kadar pek çok kez sızdırılan Xiaomi Mi TV Stick akıllı Android TV çubuğunun tüm özellik ve görselleri ortaya çıktı. Kutu içeriği dahi sızdırılan modele haberimizde yakından bakalım.
muritzy.tistory.com adlı blog sitesi, bugün itibarıyla cihazın kutu içeriği ve kurulum adımlarını içeren videolar yayımladı. Günümüz için satışta olan Mi Box ve Mi Box S modellerinden farklı bir kutu içeriği sunmayan modelin kutusunda cihazın kendisi, güç kablosu, uzaktan kumanda ve kullanım kılavuzları yer alıyor.
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Xiaomi Mi TV Stick modelinin arabirimine ait video, cihazın Android 9 Pie işletim sistemi ile geldiğini ve 5 Mart güvenlik yamasına sahip olduğunu gösteriyor. En fazla 1080p 60 FPS video çıkışı sunabilen model, bu konuda 4K video oynatabilen Mi Box S modelinin gerisinde kalıyor. Yazılım tarafında ClearKey CDM 1.1 ve Widevine L1 desteği bulunan akıllı televizyon çubuğunun Netflix vb. servisler üzerinde sunulan Full HD çözünürlüklü videoları sorunsuz şekilde oynatması bekleniyor. Performans testi sonuçlarına baktığımızda Antutu v8 testinden 36.436 puan alan Mi TV Stick, aynı testten 31.669 puan alan Mi Box S modelini geride bırakıyor.
Yalnızca tanıtım tarihi ve fiyatı sızdırılmayan cihazın yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Ülkemizde aynı boyutlara sahip bir rakibi bulunmayan modelin satılıp satılmayacağı da bilinmeyenler arasında.
Haber
Huawei MatePad T10 ve T10s, özellikleriyle ortaya çıktı!
Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Huawei MatePad T10 ve T10s‘in detaylı teknik özellikleri ve cihazların görüntüleri ortaya çıktı. Yeni tabletler giriş seviyesi olmalarına rağmen pek çok önemli özellik sunacaklar.
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Huawei MatePad T10 ve T10s hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei MatePad T10s, 10.1 inçlik 1920×1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Cihaz, HiSilicon Kirin 710A yonga setinden gücünü alacak. Tabletin 2/3 GB RAM ve 32/64 GB genişletilebilir depolama alanı seçenekleri bulunacak. Batarya tarafında ise 5.100 mAh değerinde pil ile gelecek. Tablet, Android 10 destekli EMUI 10.1 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak.
Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise hoparlörünün Harman Kardon iş birliği ile geliştirilmiş olması. MatePad T10s, arka tarafta AF destekli 5 MP kamera ve ön tarafta 2 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunduruyor.
MatePad T10 ise T10s’e göre biraz daha küçük olan 9.7 inçlik 1280×800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek. Tabletin 2 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı bulunacak. Cihaz, Huawei Histen 6.0 destekli stereo hoparlörlere sahip olacak.
MatePad T10 serisi tabletlerin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Fiyatlandırma tarafında giriş seviyesi tabletler olması nedeniyle uygun fiyatlar olacağı tahmin ediliyor. Yeni tabletlerin neredeyse bütün özellikleri sızdırıldığı için yakın zaman içinde cihazların tanıtılmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, uygun fiyatlı bir model daha tanıtabilir!
Amiral gemisi katili modelleriyle popülerleşen OnePlus, Nord modeline ek olarak yeni bir uygun fiyatlı model tanıtmaya hazırlanıyor. Geekbench performans testi veri tabanında BE2028 model kodu ile yer alan cihazın ayrıntılarına haberimizde yakından bakıyoruz.
Ortaya çıkan yeni modelin işlem birimi olarak Qualcomm’un yakın zamanda duyurduğu Snapdragon 690 yonga setini kullanması bekleniyor. Bu güne kadar herhangi bir modelde kullanılmamış olan yonga seti, 2 adet 2,0 GHz frekansında çalışabilen Cortex-A77 çekirdeği ile birlikte 1,7 GHz frekanslı 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Cihaz, Geekbench testinden tek çekirdek ile 609 puan alırken çoklu çekirdek testinden 1728 puan alıyor. Biraz geride kalıyor olsa da aldığı Geekbench puanlarına bakıldığında Snapdragon 765G’ye oldukça benzeyen yonga seti, grafik tarafında Adreno 619 yongasından güç alıyor. Baz modelinde 6 GB RAM kapasitesi sunması beklenen yeni model, bu konuda en az 8 GB RAM’e sahip olacak olan Nord modelinin gerisinde kalıyor. Bu özelliklere bakıldığında OnePlus’ın Nord modelinden daha uygun fiyatlı bir seçenek ile karşımıza çıkacağını söylemek mümkün.
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Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan Oxygen OS arayüzü ile çıkması beklenen model ile ilgili başka bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu bilgilerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini de belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi takmayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!