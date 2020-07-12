Serious Sam 4 oynanış fragmanı yayınlandı!

Nostaljik serinin yeni oyunu Serious Sam 4 için oynanış fragmanı nihayet yayınlandı. Ağustos ayında çıkış yapması beklenen yapım, serinin geçmiş yapımlarında da gördüğümüz aksiyon türünü 2020 yılında yeni grafikler ve silahlarla deneyimlemeyi mümkün kılıyor.

Çıkış tarihi yaklaşan ve Steam üzerinde ön siparişe açılan yapım, hem PC hem de Google’ın bulut tabanlı platformu Stadia için çıkış yapacak. Hikayeye odaklandığımızda, serinin üçüncü oyunu BFE’nin geçmiş bir döneminde yaratıklarla mücadele edeceğiz. İlk olarak Serious Sam 4: Planet Badass olarak duyurulan oyun, şimdilerle sadece Serious Sam 4 adıyla nitelendiriliyor. Yapımcı firmanın Planet Badass ekini neden kaldırdığı ise halen belirsiz.

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Bol cephane, çok sayıda düşman ve yeni silahlar gibi şeyleri görebileceğimiz oyun, bazı yeni patron çeşitlerine de kavuşmuş gibi görünüyor. Ayrıca bahsedildiği kadarıyla yeni bir nişangah moduna da bu yapımda merhaba diyeceğiz. Oyunun ağustos ayında çıkış yapmasından sonra, geçmişe dair özlemimizi bir kez daha giderebileceğiz.