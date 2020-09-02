Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için güncelleme ile geliyor!

Dead by Daylight oyunundan hayranlarını sevindirecek haber. Sevilen korku oyunu yeni nesil konsollar için de çıkış yapacak. Hem de bedava yükseltme ile.

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Yeni nesil konsollar için yeni nesil Dead by Daylight!

Oyun dünyası artık yeni nesil konsolların çıkışına yakın yeni gelişmeler ile hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Çoğu yapımcı firma, oyunlarını yeni nesil konsollara hazırlarken, bu listeye yeni bir oyun daha eklendi. Sevilen korku oyunu Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için çıkmaya hazırlanırken, yapımcı firma Behaviour Interactive, oyunun büyük de bir grafik güncellemesi alacağını hayranlarına YouTube üzerinden duyurdu. Ancak yapılacak grafik güncellemesinin sadece yeni nesil konsollara ve bilgisayar sürümüne özel çıkacağı da belirtildi. Videoda grafiksel anlamda gelişmeler sahne sahne gösterilirken, detaylı bilgi için 8 Eylül tarihinin altı çizildi.

Öte yandan grafik güncellemesi dışında konsol oyuncularına bir müjde daha paylaşan firma, şu anki konsollarda oyuna sahip olan kullanıcıların yeni nesil konsollara geçerken ilave ücret ödemeden oyuna sahip olabileceklerini duyurması sevinçle karşılandı. 2016 yılında bilgisayarlara çıkan ve ardından bir yıl sonra konsollara çıkış yapan korku temalı oyun en son 2019 yılında Nintendo Switch için çıkış yapmıştı. Yeni nesil konsollar için 4K 60 FPS vadi ile bizleri karşılayan oyun bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.