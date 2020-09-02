Oyun
Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için güncelleme ile geliyor!
Dead by Daylight oyunundan hayranlarını sevindirecek haber. Sevilen korku oyunu yeni nesil konsollar için de çıkış yapacak. Hem de bedava yükseltme ile.
İlginizi çekebilir; İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
Yeni nesil konsollar için yeni nesil Dead by Daylight!
Oyun dünyası artık yeni nesil konsolların çıkışına yakın yeni gelişmeler ile hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Çoğu yapımcı firma, oyunlarını yeni nesil konsollara hazırlarken, bu listeye yeni bir oyun daha eklendi. Sevilen korku oyunu Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için çıkmaya hazırlanırken, yapımcı firma Behaviour Interactive, oyunun büyük de bir grafik güncellemesi alacağını hayranlarına YouTube üzerinden duyurdu. Ancak yapılacak grafik güncellemesinin sadece yeni nesil konsollara ve bilgisayar sürümüne özel çıkacağı da belirtildi. Videoda grafiksel anlamda gelişmeler sahne sahne gösterilirken, detaylı bilgi için 8 Eylül tarihinin altı çizildi.
Öte yandan grafik güncellemesi dışında konsol oyuncularına bir müjde daha paylaşan firma, şu anki konsollarda oyuna sahip olan kullanıcıların yeni nesil konsollara geçerken ilave ücret ödemeden oyuna sahip olabileceklerini duyurması sevinçle karşılandı. 2016 yılında bilgisayarlara çıkan ve ardından bir yıl sonra konsollara çıkış yapan korku temalı oyun en son 2019 yılında Nintendo Switch için çıkış yapmıştı. Yeni nesil konsollar için 4K 60 FPS vadi ile bizleri karşılayan oyun bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
PUBG Mobile Hindistan’da yasaklandı!
PUBG Mobile ile beraber toplam 118 adet Çin menşeli uygulama, bugün Hindistan’da bakanlık kararıyla resmi olarak yasaklandı.
İlginizi çekebilir: Call of Duty: Black Ops Cold War’un hangi versiyonu alınmalı?
PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite, Hindistan’da yasaklandı!
Hindistan ile Çin arasında devam eden yoğun gerilim, bugün Hindistan hükümeti tarafından atılan bir adımla alevlenecek gibi görünüyor. Zira Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bugün resmi olarak yaptığı duyuruda Çin menşeli uygulamalar da başta olmak üzere toplam 118 uygulamayı yasakladığını duyurdu. Açıklamaya göre bu uygulamalar Hindistan’ın egemenliğine ve bütünlüğüne, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları için yasaklandı. İki ülke arasında yaşanan gerilim kapsamında, hatırlarsanız bu yılın başlarında TikTok ve WeChat de yasaklanmıştı.
Son yasak listesi ise PUBG Mobile / Mobile Lite’ın da aralarında bulunduğu toplam 118 uygulamayı içeriyor.
Bakanlık tarafından yapılan gerekçeli açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde: “Hindistan Hükümeti Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Yasasının 69A bölümü uyarınca yetkisine başvurarak Bilgi Teknolojileri (Bilgiye Erişimin Kamu Tarafından Engellenmesine Yönelik Prosedür ve Önlemler) Kurallarının 2009 ve Tehditlerin ortaya çıkan doğası, mevcut bilgiler ışığında Hindistan’ın egemenliğine ve bütünlüğüne, Hindistan’ın savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları için 118 mobil uygulamayı engellemeye karar verdi.”
Yasaklanan bu uygulamalar önümüzdeki günlerde ülkedeki Play Store ve App Store’dan kaldırılacak ve kullanıcılar cihazlarında bu uygulamaları çalıştıramayacak. Yasaklanan diğer uygulamalar bir yana, PUBG Hindistan için aylık 50 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip olması sebebiyle oldukça önemli bir pazar. Önümüzdeki günlerde iki ülke bu krizi nasıl çözer bilinmez ancak her halükarda bu yasak kullanıcılar tarafından oldukça tepki alacaktır.
Oyun
Fortnite, Nvidia RTX ışın izleme desteği almaya hazırlanıyor!
Fortnite, bilgisayar sürümü için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sevilen oyun Nvidia RTX ışın izleme teknolojisini bünyesine katmaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtıldı; Türkiye fiyatı da belli oldu
RTX Fortnite DLSS 2.0 ile de geliyor!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Fortnite, kendini geliştirmeye devam ediyor. Son dönemlerde Apple ile Epic Games arasında yaşanan olumsuzluklar yüzünden gündemde olan oyun, hayranlarına daha iyi bir tecrübe sunmak adına çeşitli geliştirmelere gitme kararı aldı. Nvidia firmasının paylaştığı fragman ile birlikte oyunun ışın izleme teknolojisinden yararlanacağı öğrenildi. Son dönemde kullanımı artan bu teknoloji ile birlikte oyuncular, daha gerçekçi aydınlatma deneyimine sahip olurken, Fortnite oyunu da bu teknolojiden faydalanacak oyunlar arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
RTX teknolojisini kullanabilen her kartın destekleyeceği bu teknoloji aynı zamanda DLSS 2.0 desteği de sunmakta. İçerisinde bulunan yapay zeka ile birlikte oyunculara daha akıcı bir performans sağlayan bu teknoloji Fortnite oyunu için de kullanılabilir olacak. Tam olarak çıkış tarihi belli olmayan oyun bilgisayar için yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, konsol versiyonunun akıbeti ne olacak henüz bilinmiyor. Bu teknolojiyi daha fazla oyuna entegre etmeye çalışan Nvidia ise, grafik kartı satışlarını arttırmayı hedefliyor. Bakalım sevilen oyunun hayranlarını sevince boğan bu gelişme, oyun dünyasında Minecraft RTX etkisi yapabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
Tom Clancy’s The Division, bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor!
Bugünlerde evde vakit geçiriyorsanız size güzel bir haberimiz var, 135 TL değerindeki Tom Clancy’s The Division 8 Eylül tarihine kadar kalıcı ve ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ubisoft Twitter hesabı üzerinde duyurulan fırsata nasıl erişebileceğinizi anlattık.
Ubisoft bu fırsatı, global dağıtımı ve erişimi ücretsiz olan UPlay uygulamasıyla birlikte sunuyor. Kısa adımlarla bir UPlay hesabı edinmenizin ardından oyun için ayrılan ücretsiz sayfasına giderek, kalıcı bir şekilde bu değerli oyuna sahip olabileceksiniz. 2016 yılında satışa sunulan yapım, açık bir dünyada yalnızca çevrim içi oynanabilen bir aksiyon rol yapma oyunu olarak biliniyor. Yapım, New York kentini kendi belirlediğiniz koşullarla geri almayı vadediyor. Bu macerada silahlarınızı iyi seçip becerileriniz üzerinde uzmanlaşmanız gerekiyor.
İlginizi çekebilir: Sony, PC platformuna daha fazla birinci parti oyun sunmayı planlıyor
Nasıl elde edilir?
Oyunu elde etmek için öncelikle buraya tıklayarak bir Ubisoft hesabı edinmeniz gerekiyor.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, buradaki bağlantıdan oyun için ayrılan sayfaya ulaşın.
Daha sonra karşınıza çıkan PC yazısı ve ikonuna tıklamanız halinde oyun kalıcı olarak UPlay kütüphanenize eklenmiş olacak.
Oyunu kütüphanenizde görüntülemek ya da indirmek istiyorsanız bu bağlantıdan UPlay başlatıcısını bilgisayarınıza indirip, kurulumunu yapabilirsiniz. Fırsatın 08 Eylül 10:00’a kadar devam edeceğini ve oyunu kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren kalıcı olarak sizin olacağını lütfen unutmayın.