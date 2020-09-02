ROG Strix XG27UQ modeli ile 4K çözünürlükte Assetto Corsa oyununda Ferrari SF1000 F1 aracı ile ofiste kapıştık!

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Asus’un en gelişmiş monitörlerinden biri olan ROG Strix XG27UQ ile beraberiz. Klasik bir incelemenin dışına çıkarak 4K’da 144 Hz ve 1 ms özelliklerini tecrübe ettiğimiz bu yarışmada Aydoğan, Mert, Kaan ve Eray 13-15 Kasım’da Türkiye’de yapılacak yarışa bir ön hazırlık yaptılar. Assetto Corsa oyununa İstanbul Park ve SF1000 modlarını ekleyerek 3 tur üzerinden yarıştıkları bu video oldukça eğlenceli geçti.

XG27UQ özellikleri

XG27UQ, Türkiye’de bulabileceğiniz en üst seviye monitörlerden biri konumunda. 27 inçlik IPS bir ekrana sahip olan cihaz, 4K’da 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunu tek DP üzerinden Display Stream Compression yani DSC teknolojisi sayesinde yapabiliyor. Ürün 4K’da oldukça akıcı bir deneyim sunarken, aynı zamanda 1 ms MPRT tepkime süresine de sahip.

Bunun yanı sıra HDR desteği de olan ekran tam manasıyla her şeyi bulabileceğiniz bir cihaz konumunda. Nvidia G-Sync desteğine de sahip olduğunu ayrıca belirtmek gerek. ELMB adı verilen Çok Düşük Hareket Bulanıklığı teknolojisiyle de akıcı ve görüntüdeki hareketli nesnelerde de bozulma olmadan net gösterebiliyor.

Arkasında yer alan geniş ROG logosunda Aura Sync desteği de sağlayan ROG Strix XG27UQ, altında da ROG logosu ya da kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir alt aydınlatmaya da sahip.

Genel olarak baktığımızda XG27UQ tam performans sunan oldukça üst seviye bir monitör konumunda. Özellikle RTX 3000 serisi kartlar ile gelen 8K HDR desteğiyle bu monitör ile oyunlarınızı 4K HDR açık bir şekilde üst seviye ayarlar ile oynayabileceksiniz.