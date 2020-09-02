Donanım
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
ROG Strix XG27UQ modeli ile 4K çözünürlükte Assetto Corsa oyununda Ferrari SF1000 F1 aracı ile ofiste kapıştık!
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İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG STRIX XG27UQ
Asus’un en gelişmiş monitörlerinden biri olan ROG Strix XG27UQ ile beraberiz. Klasik bir incelemenin dışına çıkarak 4K’da 144 Hz ve 1 ms özelliklerini tecrübe ettiğimiz bu yarışmada Aydoğan, Mert, Kaan ve Eray 13-15 Kasım’da Türkiye’de yapılacak yarışa bir ön hazırlık yaptılar. Assetto Corsa oyununa İstanbul Park ve SF1000 modlarını ekleyerek 3 tur üzerinden yarıştıkları bu video oldukça eğlenceli geçti.
XG27UQ özellikleri
XG27UQ, Türkiye’de bulabileceğiniz en üst seviye monitörlerden biri konumunda. 27 inçlik IPS bir ekrana sahip olan cihaz, 4K’da 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunu tek DP üzerinden Display Stream Compression yani DSC teknolojisi sayesinde yapabiliyor. Ürün 4K’da oldukça akıcı bir deneyim sunarken, aynı zamanda 1 ms MPRT tepkime süresine de sahip.
Bunun yanı sıra HDR desteği de olan ekran tam manasıyla her şeyi bulabileceğiniz bir cihaz konumunda. Nvidia G-Sync desteğine de sahip olduğunu ayrıca belirtmek gerek. ELMB adı verilen Çok Düşük Hareket Bulanıklığı teknolojisiyle de akıcı ve görüntüdeki hareketli nesnelerde de bozulma olmadan net gösterebiliyor.
Arkasında yer alan geniş ROG logosunda Aura Sync desteği de sağlayan ROG Strix XG27UQ, altında da ROG logosu ya da kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir alt aydınlatmaya da sahip.
Genel olarak baktığımızda XG27UQ tam performans sunan oldukça üst seviye bir monitör konumunda. Özellikle RTX 3000 serisi kartlar ile gelen 8K HDR desteğiyle bu monitör ile oyunlarınızı 4K HDR açık bir şekilde üst seviye ayarlar ile oynayabileceksiniz.
Aksesuar
ROG Strix Impact II Wireless: Hem kablosuz hem kablolu kullanın
ROG Strix Impact II Wireless, kablosuz olarak istediğiniz performansı alabileceğiniz, aynı zamanda da kablolu olarak kullanabileceğiniz oldukça güzel bir ürün.
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ROG Strix Impact II Wireless özellikleri
USB alıcısı üzerinden 2,4 GHz bandından hızlı bir iletişim kurmanızı sağlayan ROG Strix Impact II Wireless, tasarımsal olarak sade ve şık bir ürün olmuş. 120 x 62 x 38.6 mm boyutlarında olan fare, soldaki yan tuşları dikkate almadığımız takdirde her iki elle de rahatlıkla kullanılabilir yapıda. Yani solaklar için de uygun olduğunu söylemek mümkün.
Altındaki DPI tuşu üzerinden 16.000 DPI değerine kadar hassasiyetini ayarlayabileceğiniz bir optik sisteme sahip olan ROG Strix Impact II Wireless, SmartHop özelliği ile bazı kablosuz cihazlarda yaşanan frekans çakışmasının da önüne geçiyor. En uygun ve boş olan frekans üzerinden USB alıcı ile iletişim kuran ürün, bu sayede bağlantı kopma sorunu yaşamadan kesintisiz bir kullanım vadediyor.
Hızlı bir oyuncu faresi
Ürün 40 G hızlanma değeri ve 400 IPS maksimum hız değerine sahip. Impact II Wireless, anlık refleks hareketlerinize anında tepki vererek oyunda öne geçmenizi sağlayabilme kapasitesine sahip. 93 gramlık ağırlığı ise ideal olmuş. Ne ağır ne de hafif bir ürün olan bu oyuncu faresi rakiplerine nazaran daha hafif olmasıyla bileğiniz için de bir rahatlık sunuyor.
Aura Sync destekli arkadaki ROG logosunu ve scroll tuşunu kontrol edebileceğiniz cihazda RGB açık 48 saat, kapalı halde iken 89 saate varan bir kullanım ile günlerce sorunsuz bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda pili bitmesi durumunda ise direkt olarak kablolu bir şekilde oyun ve işlerinize devam edebilirsiniz.
Toplam 5 programlanabilir tuşları ile kullanım tarzınıza göre atamalar yapabilir, hafızasında 3 farklı profil ile oyun ya da iş durumlarına özel geçişler yaparak anında hazır hale gelen bir fareye sahip olabilirsiniz.
Değiştirilebilir anahtarlar, ayarlanabilir DPI
Üzerinde yer alan değiştirilebilir anahtarlar ile uzun kullanım ardından yenileyerek hayatınıza devam edebileceğiniz bir ürün de olması güzel. Çünkü genellikle değiştirilemeyen anahtarlara sahip olan farelerde yenileme yapmak durumunda kalıyorsunuz. Pivot mekanizması ise anında tıklama desteği de sağlıyor.
DPI tuşları varsayılan olarak 400 – 800 -1600 ve 3200 DPI değerlerine, yani en popüler değerlere sahip. Tabiki isterseniz kendi kullanımlarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunu da Armoury Create üzerinden kolayca yapmanız mümkün.
Alt tabanda beyaz renkle bulunan PTFE Teflon yüzey, sürtünme katsayısı sayesinde ne sert ve zorlayıcı ne de çok kaygan bir durum yerine ideal bir kayma hareketi sağlıyor. Aynı zamanda daha uzun süre kalan bu pedler, sıvı temasından da etkilenmiyor.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Impact II Wireless, basit ve sade tasarım ve aynı zamanda performans arayanlar için ideal bir ürün konumda. Hem kablolu hem kablosuz kullanılması ise önemli artılarından biri. Anahtar değişimi ise öne çıkan özelliği diyebiliriz.
Donanım
450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi ile karşınızdayız. 3’lü set olarak toplamda 450 metre kare alanda 1800 Mbps’e kadar internet yayabilen mesh sisteminin detayları videomuzda!
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450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
ASUS ZenWiFi AX Mini, küçük ama etkili yapısıyla dikkat çeken üst seviye bir mesh sistemi. 3’lü setiyle toplamda 450 metre kareye varan kapsama alanıyla çok katlı evlerde bile rahat bir bağlantı sağlayan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), toplamda 1800 Mbps hız sunuyor. Bu da 8K yayın desteği bile verebildiği anlamına geliyor. Wi-Fi 5 seviyesi router modellerinden 1,4 kat daha hızlı olan XD4, tasarımsal olarak da oldukça şık duruyor.
Akıllı ev sistemleri için ideal
Mesh sistemi özellikle çoklu cihaz kullanımları ve akıllı ev sistemleri için ideal olacak. 3 adımda kolay kurulum sunan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), ek ürünler ve Ai Mesh cihazları ile söz konusu sistemi çok daha geniş hale getirebiliyor. Bir diğer yandan güvenli internet için Trend Micro tarafından geliştirilen AiProtection sistemiyle ömür boyu ev internetinizi güvende tutan üründe aynı zamanda ebeveyn denetimi desteği de mevcut.
Sayısal olarak 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps, 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, 802.11n : 300 Mbps, 802.11ac: 867 Mbps, 802.11ax (5GHz) : 1201 Mbps ve 802.11ax (2.4GHz) : 574 Mbps hızları destekliyor. OFDMA teknolojisi ile de tüm cihazlara aynı anda cevap verebilen sistem, bağlantı kopması gibi sorunları 25’den fazla cihazda destekliyor.
Tüm detayları ile oldukça üst seviye bir mesh sistemi olan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), evinde ya da ofisinde sorun istemeyen kişiler ve kurumlar için sorunsuız bir çözüm sunmayı başarıyor.
Aksesuar
Dört dörtlük kablosuz klavye ve fare seti! | Logitech MK540 Advanced incelemesi
Logitech MK540 Advanced incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in sessiz, şık ve konfor unsurlarının ön planda tutulduğu bu kablosuz fare ve klavye setine yakından bakıyoruz.
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Logitech MK540 Advanced özellikleri
MK540 Advanced hassasiyet, konfor ve güvenilirlik için tasarlanmış bir kablosuz klavye ve mouse seti olarak dikkat çekiyor. Aşina olduğunuz tuş şeklini, boyutu ve hissi sunaken, kıvrımlı ve her iki elle kullanıma uygun mouse ise iki avucunuza da rahatça oturacak şekilde tasarlanmış.
Düz, 4 ve 8 derece açılarda kullanılabilen klavye, sessiz ve rahat kullanım için ideal durumda. Fare ise sağlak ve solak kişilerin de rahatlıkla kullanabileceği tarzda olması, üzerindeki sade hissiyat ile ofis ve ev kullanımlarında oldukça rahatlık sunabilir.
36 aya varan kullanım süresi de kutu içeriğinden çıkan piller ile yıllarca kullanım imkanı sağlıyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…