Apple’ın son gözdesi, her sene en iyi iPhone sloganını kullandığı ve bu sene de önemli yenilikleri beraberinde getiren iPhone 14 Pro’yu bu videoda detaylı bir şekilde inceliyoruz.

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Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte bir takım yenilikleri de getirdi. Bunlardan en önemlileri ise çentik yerine Dinamik Ada kullanması, ana kamerasında uzun süre sonra yükseltme yaparak 48MP çözünürlük sunması, uydu bağlantısı, kaza algılama özelliği ve her zaman açık ekran işlevi.

iPhone 14 Pro’nun tasarım detayları

iPhone 14 Pro’nun tasarımına göz atacak olursak iPhone 12 serisiyle başlayan kutu tasarım anlayışı 14 Pro modelinde de devam ediyor. 12 Pro ve 13 Pro ile tasarım çizgileri neredeyse aynı olan telefon 147.5 x 71.5 x 7.9 mm boyutlarına sahip ve 206 gram ağırlığında. Paslanmaz çelik kasası sağlam bir tutuş hissiyatı yaratırken premium algısını kullanıcısına hissettiriyor. Seramik Kalkan ön yüzey kaplamasıyla çizilmelere ve kırılmalara karşı bir dayanıklılık gösteriyor. Arka taraftaki cam ise dokulu mat yüzeyden yapılma bu sayede parmak izi tutmuyor. IP68 sertifikasına sahip olan 14 Pro 6 metre derinlikte 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dört farklı (Uzay Siyahı, Gümüş, Altın, Derin Mor) renkleriyle tüketiciye geniş bir renk seçeneği sunuluyor.

Yine önceki iki nesil (12 Pro ve 13 Pro) modelleriyle benzer ekran özellikleri taşıyan iPhone 14 Pro 6.1 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekrana sahip. Bu ekran ayrıca HDR10 ve Dolby Vision desteğinde sahip. 120Hz Promotion özelliğiyle görüntüler akışkan bir şekilde hareket edebiliyor. Parlaklık tarafında da başarılı olan 14 Pro; tipik olarak 1000 nit maksimum ekran parlaklığı, HDR içeriklerde 1600 nit maksimum piksel parlaklığı ve açık havada 2000 nit maksimum piksel parlaklığı sunabiliyor. 2556 x 1179 çözünürlüğü ile FHD ve QHD arasında bir değer sunarken 460 ppi piksel yoğunluğuyla keskin görüntüler verebiliyor.

4nm A16 Bionic işlemci

İşin performans tarafında ise Apple, iPhone 14 Pro modelinde en yeni işlemcisi A16 Bionic işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcinin detaylarına bakacak olursak 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine toplamda 6 çekirdekli bir işlemci(CPU). Ayrıca işlemciye ek olarak 5 çekirdekli grafik birimi (GPU) bulunuyor. Bununla da kalmıyor,

yapay zekaya dayalı işlemleri gerçekleştirebilmesi için 16 çekirdekli Neural Engine de bulunuyor. 6GB RAM ile gelen telefon 128GB, 256GB, 512GB, 1TB depolama seçenekleriyle geniş bir alan sunuyor. iOS 16 işletim sistemiyle gelen iPhone 14 Pro önceki modeller gibi akıcı bir deneyimi kullanıcısına sunuyor. İleriki dönemde alacağı güncellemelerle daha stabil bir deneyim sunacak olsa da ana sürümde ufak bug/hatalar gözden kaçmıyor.

48MP Ana Kamera ve Hareket Modu

İşin kamera tarafında ise Apple, iPhone 14 Pro’nun ana kamerasında 48MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir kamera kullanıyor. Sensor-Shift ile OIS desteği bulunan bu kamera yedi katmanlı lense sahip. İkinci kamera ise 12 MP f/2.8 diyafram açıklığında 3x optik zoom yapabilen, OIS destekli bir telefoto kamerası ve yedi katmanlı lensi bulunuyor. Üçüncü kamerası ise 12 MP f/2.2 diyaframda 120 derecelik altı katmanlı lense sahip bir geniş açı kamerası. Ayrıca porte ve gece çekimlerinde daha net görüntüler sağlaması için TOF 3D LiDAR tarayıcısı da bulunuyor. Photonic Engine Deep Fusion ve Akıllı HDR 4 yetenekleriyle çok iyi fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Ayrıca ProRAW ile 48MP fotoğraflar çekebilmek mümkün. 4K 24,25,30 ve 60 fps videoların yanında 4K 30fps HDR Sinematik modda çekim de yapabiliyor. 2.8K 60fps’e kadar da Aksiyon/Hareket modunda videolar çekebiliyor. Bununla da kalmıyor, 4K 30fps ProRes video kaydı da gerçekleştirebiliyor.

Ön tarafta ise 12MP f/1.9 kamerası bulunuyor. Focus Pixels özelliğiyle otomatik netleme yapabiliyor. Arka taraftaki kamera özelliklerinin bir çoğunu ön kamerayla da kullanabilmek mümkün.

Yoğun bass severlere özel ses deneyimi

iPhone 14 Pro, stereo ses çıkışını destekliyor. Yoğun bass severlerin seveceği bir ses çıkışına sahip olan telefon ayrıca AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby Uzamsal Ses çalma özelliklerine sahip.

Bitmek bilmeyen enerji

3200 mAh bataryası bulunan 14 Pro, 20W hızlı şarjı destekliyor. Bunun yanında 15W MagSafe ve 7.5W Qi şarjı da bulunuyor. 20W ile şarj olurken 30 dakikada %1’den %50 dolum sağlayabiliyor. Günlük kullanımda 1 tam günü çıkarabilen batarya yoğun oyun kullanımında ikinci bir şarj isteyebiliyor. Bekleme modunda neredeyse hiç batarya yemezken her zaman açık ekran (AOD) bir gün toplamında %17’lik bir batarya harcıyor. Standart kullanımda 8-9 saat ekran süresi ve 20 saat bekleme süresi alan telefon görece ufak bi bataryası olmasına rağmen kullanıcısını memnun ediyor.

Gelişmiş ağ bağlantıları

WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve uydu bağlantısı özellikleriyle en son teknolojileri içerisinde barındıran iPhone 14 Pro 39.999 TL’den başlayan fiyatlarla iPhone severleri bekliyor.

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