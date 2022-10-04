Hindistan hızla Apple için önemli bir üretim merkezi haline geliyor.

Bloomberg’e göre, Hindistan’dan yapılan iPhone ihracatı Nisan ayından bu yana geçen beş ayda 1 milyar doları aştı. Mevcut ivme göz önüne alındığında, Hindistan’dan Avrupa ve Orta Doğu’ya yapılan iPhone ihracatının Mart 2023’e kadar olan 12 aylık dönemde 2,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, Hindistan’ın Mart 2022’ye kadar olan yılda ihraç ettiği 1,3 milyar dolar değerindeki iPhone’un neredeyse iki katı.

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Apple’ın iPhone üretimini Çin’den uzaklaştırma stratejisi işe yarıyor gibi görünüyor. JP Morgan analistleri, 2025 yılına kadar tüm Apple ürünlerinin %25’inin Çin dışında üretileceğini öngörüyor. Foxconn 2020’de iPhone üretmek için Hindistan’a 1 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yılın başlarında, Apple’ın fason üreticilere üretimi Çin dışında Hindistan ve Güneydoğu Asya’ya genişletmelerini söylediği bildirildi.

Kaynak: Bloomberg, MacRumours