Cuma Raporu
Cuma Raporu #74: AirPods Pro, Mavic Mini ve dahası
Cuma Raporu #74 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #74 zaman çizelgesi
01:37 AirPods Pro
06:17 FCA ve PSA birleşti
10:55 DJI Mavic Mini
13:27 5 Kasım Xiaomi lansmanı, yeni ürünler
22:52 Yerli otomobil 2022’de geliyor!
30:44 Samsung’dan yeni katlanır telefon
35:10 Apple Card ile 24 ay taksitli iPhone satışı
42:05 Netflix’e yeni rakip: HBO Max
Cuma Raporu
Cuma Raporu #73: Dijital Hizmet Vergisi, Mate Xs ve dahası
Cuma Raporu #73 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Dijital hizmet vergisi geliyor!
Cuma Raporu #73 zaman çizelgesi
00:48 Huawei Mate Xs geliyor
04:32 Huawei Android kullanmaya devam edecek
10:35 Dijital Hizmet Vergisi geldi
12:13 Meizu 16T
19:03 Yeni kimlikler ile alışveriş dönemi
22:10 Steam indirim tarihleri
24:10 Xiaomi’den 5G’li cihazlar geliyor
30:07 Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi Başkanlığı
32:40 SpaceX’e Rakip geldi: i-Space
37:49 WhatsApp Türkiye’deki kullanıcı sayısı belli oldu
Cuma Raporu
Cuma Raporu #72: iPhone 11 Türkiye’de, Redmi 8 ailesi ve dahası
Cuma Raporu #72 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #72 zaman çizelgesi
01:04 Xiaomi Redmi 8 ailesi Türkiye’de
18:06 Google Pixel 4 ve 4XL
20:44 Huawei Mate X geliyor!
26:02 HarmonyOS iOS’i geçebilir!
32:45 Huawei büyümeye devam ediyor
34:27 Turkcell refurbished işine giriyor
44:03 Vive Cosmos 21 Ekim’de Türkiye’de!
51:10 iPhone 11 Türkiye’de satışa çıktı
Cuma Raporu
Cuma Raporu #70: Surface Duo, Call of Duty Mobile ve dahası
Cuma Raporu #70 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #70 zaman çizelgesi
00:45 Microsoft Surface Duo tanıtıldı
07:36 Call of Duty Mobile çıktı
12:20 KVKK’dan Facebook’a ceza
22:23 Samsung, Çin’deki son fabrikasını da kapattı
27:27 Deep Fusion özelliği iOS 13.2 Beta sürümüne ulaştı
31:30 Deprem için ortak hat kuruluyor