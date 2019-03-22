Cuma Raporu #42: AirPods 2, E-Sim ve dahası

Cuma Raporu #42 videomuzda, teknoloji dünyasının son gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #42 haberleri
Google Stadia tanıtıldı – Oyun servisi Stadia ile özellikleri kötü olan PC’lerde dahi üst düzey oyunlar oynanabiliyor.
eSIM nihayet Türkiye’de kullanılabilecek – Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı son açıklamada eSIM teknolojisi üzerine çalışma yürütüleceğini açıkladı.
Galaxy S10 batarya problemi ile gündemde – Forumlardaki birçok Galaxy S10 kullanıcısı kendiliğinden uyanan ekran sorunundan yakınıyor
AirPods 2 ve yeni iPad’ler tanıtıldı – Apple, yaptığı duyuru ile yeni AirPods ve iPad Mini ile Air modellerini tanıttı.
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