Cuma Raporu #42: AirPods 2, E-Sim ve dahası

Cuma Raporu #42 videomuzda, teknoloji dünyasının son gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cuma Raporu #42 haberleri

Google Stadia tanıtıldı – Oyun servisi Stadia ile özellikleri kötü olan PC’lerde dahi üst düzey oyunlar oynanabiliyor.

eSIM nihayet Türkiye’de kullanılabilecek – Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı son açıklamada eSIM teknolojisi üzerine çalışma yürütüleceğini açıkladı.

Galaxy S10 batarya problemi ile gündemde – Forumlardaki birçok Galaxy S10 kullanıcısı kendiliğinden uyanan ekran sorunundan yakınıyor

AirPods 2 ve yeni iPad’ler tanıtıldı – Apple, yaptığı duyuru ile yeni AirPods ve iPad Mini ile Air modellerini tanıttı.

Galaxy A50 ve A30 fiyatı açıklandı – Galaxy A50 modeli 2849 TL, Galaxy A30 modeli ise 2299 TL’den satılıyor.

Honor 8A, A101 mağazalarında satışta – Şirketin uygun fiyatlı yeni modeli 1299 TL fiyatla satışa çıktı.