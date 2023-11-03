Cuma Raporu #283 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

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Cuma Raporu #283 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

01:00 Cumhuriyet’in 100.yılına özel hatıra “5 türk lirası”

14:16 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı açıklandı

27:05 Friends dizisinin sevilen oyuncusu evinde ölü bulundu

30:12 YouTube Premium zamlandı geçmiş olsun

36:32 Tam 9 bin 171 adet TOGG T10X sahibine ulaştı!

54:36 BYD Atto 3’ün Türkiye satış fiyatı açıklandı

1:03:49 Twitter’ın değeri 44 milyar dolardan, 19 milyar dolara düştü

1:10:0 Apple M3 özellikleri ile şov yaptı

1:18:16 Xiaomi 14 peynir ekmek gibi sattı

1:32:14 THY sistemi çöktü uçuşlar durdu

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