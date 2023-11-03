Cuma Raporu #283 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #283 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
01:00 Cumhuriyet’in 100.yılına özel hatıra “5 türk lirası”
14:16 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı açıklandı
27:05 Friends dizisinin sevilen oyuncusu evinde ölü bulundu
30:12 YouTube Premium zamlandı geçmiş olsun
36:32 Tam 9 bin 171 adet TOGG T10X sahibine ulaştı!
54:36 BYD Atto 3’ün Türkiye satış fiyatı açıklandı
1:03:49 Twitter’ın değeri 44 milyar dolardan, 19 milyar dolara düştü
1:10:0 Apple M3 özellikleri ile şov yaptı
1:18:16 Xiaomi 14 peynir ekmek gibi sattı
1:32:14 THY sistemi çöktü uçuşlar durdu
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