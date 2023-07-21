Cuma Raporu #268 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #268: Twitter’a Reklam Yasağı, Xiaomi Pad 6 ve dahası
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Cuma Raporu #268 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, haftalık gelişmeler
26:21 BTK’dan Twitter’a reklam yasağı
39:20 Netflix şifre paylaşım kısıtlamasını genişletti
42:17 Meta Verified ile 260 TL’ye Instagram mavi tik
44:15 Xiaomi Pad 6 Türkiye’de
52:29 iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ertelenebilir
55:10 Renault Clio fiyatı 1 milyon TL’yi geçti
01:00:53 Tesla Cybertruck üretimi başladı
01:06:44 Getir Fransa’dan Ayrıldı
01:18:11 YouTube Premium Fiyatları ABD’de Arşa Çıktı
01:21:11 TDK’dan Yeni Kelimeler