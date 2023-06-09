Cuma Raporu #262 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #262 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

04:22 Apple’dan Bir Haftada İki Zam

13:51 Apple beklenen AR gözlüğünü tanıttı: Apple Vision Pro

26:40 Xiaomi 13 Ultra DXOMARK’a 14. oldu

34:48 OnePlus, Oppo ve Realme Yollarını Ayırdı

38:04 OnlyFans’e Erişim Engeli Getirildi!

54:10 Infinix Note 30 Türkiye’de Görücüye Çıktı!

01:07:20 Beklenen bir diğer telefon Nothing Phone (1) de Türkiye’de

01:10:23 Huawei’ye Avrupa Yasağı Gelebilir!

01:14:07 Getir, n11’i satın aldı

01:19:26 Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Maliyeti 469 dolar

01:23:11 Kanada’daki Yangın New York’u Hava Kalitesini Düşürdü