Cuma Raporu #262 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #262: Zamlar, Apple Vision Pro, OnlyFans’e Erişim Engeli ve dahası
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Cuma Raporu #262 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
04:22 Apple’dan Bir Haftada İki Zam
13:51 Apple beklenen AR gözlüğünü tanıttı: Apple Vision Pro
26:40 Xiaomi 13 Ultra DXOMARK’a 14. oldu
34:48 OnePlus, Oppo ve Realme Yollarını Ayırdı
38:04 OnlyFans’e Erişim Engeli Getirildi!
54:10 Infinix Note 30 Türkiye’de Görücüye Çıktı!
01:07:20 Beklenen bir diğer telefon Nothing Phone (1) de Türkiye’de
01:10:23 Huawei’ye Avrupa Yasağı Gelebilir!
01:14:07 Getir, n11’i satın aldı
01:19:26 Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Maliyeti 469 dolar
01:23:11 Kanada’daki Yangın New York’u Hava Kalitesini Düşürdü