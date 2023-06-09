Infinix’in en yeni telefon serisi Note 30’un inceleme videosuyla karşınızdayız. PUBG sponsorluğuyla dikkat çeken Infinix Note 30’un detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan Infinix Note 30 ürünü inceleme örneği olarak Infinix Türkiye tarafından gönderilmiştir.

Infinix Note 30, zarif ve düz parlak kenarlarıyla dikkat çeken kare şeklinde bir tasarıma sahip. Cihazın mat yüzeyli arka paneli ve “Kozmik Mavi” rengi, göz alıcı bir görünüm sunuyor. Note 30, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak 5000 mAh’lık bir batarya kapasitesine sahip. Ayrıca, üretici firma bataryanın 1000 şarj döngüsüne kadar dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Cihazın teknik özellikleri arasında MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 120Hz ekran yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 6.78 inç 1080p LCD ekran bulunmaktadır. Note 30, aynı zamanda Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

Kamera konusunda, cihazda OmniVision OV64B sensörlü 64 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ana kameraya, 2 megapiksel destekleyici kamera ve yapay zeka özellikleri eşlik ediyor.

Infinix, Note serisine eklediği “Hızlı Şarj Her Yerde” adlı yeni şarj teknolojisiyle fark yaratıyor. Bu teknoloji, çeşitli şarj ve batarya özelliklerini birleştirerek kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Note 30, sadece 30 dakikada %75 şarj kapasitesine ulaşabiliyor ve 5 dakikalık şarjla yaklaşık 5.5 saat konuşma, 2 saat oyun ve 3 saat video izleme süresi sağlayabiliyor. Ayrıca, Bypass şarj teknolojisi sayesinde cihaz, oyun sırasında ısınma sorununu önlemekte.

Note 30’un ses deneyimi de etkileyici. Cihazda JBL ses teknolojisi kullanılarak yüksek kaliteli bir hoparlör sunuluyor. Note 30, “Kozmik Mavi”, “Günbatımı Altın” ve “siyah” renk seçenekleriyle piyasaya çıkıyor.

Note 30 Türkiye Fiyatı ve Satış Tarihi: Infinix Note 30, önümüzdeki hafta Türkiye’de üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihazın 128 GB versiyonunun fiyatı 9.499 TL, 256 GB versiyonunun fiyatı ise 9.999 TL olarak duyuruldu.