Cuma Raporu
Cuma Raporu #183: KVKK’nın Yemeksepeti incelemesi, Omicron aşıları ve dahası
Cuma Raporu #183 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Güncel Fiyattan Hangisi Alınır? | Xiaomi 11T vs POCO F3
Cuma Raporu #183: KVKK’nın Yemeksepeti incelemesi, Omicron aşıları ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş
02:50 Güncel durumlar
14:41 YouTube, Spotify ve App Store 2021 trendlerini listeledi
22:53 Windows PC modelleri için yeni nesil Snapdragon işlemciler
30:41 Honor 60 ve Honor 60 Pro tanıtıldı
32:40 Redmi’den 11T modeli: Redmi 11T 5G tanıtıldı
34:39 Twitter’da Jack Dorsey dönemi bitti
41:16 BioNTech ve Moderna, Omicron’a karşı geliştirilecek yeni aşı için tarih verdi
56:19 Otomobil fiyatlarında son 10 günde %20 artış
1:02:57 KVKK, Yemeksepeti’ne inceleme başlattı
1:16:02 Kapanış
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
OnePlus Onayladı, Snapdragon 8 Gen 1 İşlemcili Telefonlar Geliyor!
Cuma Raporu #183: KVKK’nın Yemeksepeti incelemesi, Omicron aşıları ve dahası
Huawei, Önümüzdeki Yıl HarmonyOS’u Globale Açacak!
Prime Gaming’den Ücretsiz: Football Manager 2021 ve Need For Speed: Hot Pursuit Remastered
Muud’un Kasım Zirvesi Bilal Sonses ve Adele
Cuma Raporu #183: KVKK’nın Yemeksepeti incelemesi, Omicron aşıları ve dahası
Güncel Fiyattan Hangisi Alınır? | Xiaomi 11T vs POCO F3
Laptop’ta 4K OLED ekran gerekli mi? | Gigabyte AERO 15 OLED XD ile 3 Ay
2022’NİN KRALI OLUR MU? | Snapdragon 8 Gen 1
ASUS TUF-AX5400 WiFi 6 Router İncelemesi | Tasarım Harikası Router!
Cuma Raporu #183: KVKK’nın Yemeksepeti incelemesi, Omicron aşıları ve dahası
Güncel Fiyattan Hangisi Alınır? | Xiaomi 11T vs POCO F3
Laptop’ta 4K OLED ekran gerekli mi? | Gigabyte AERO 15 OLED XD ile 3 Ay
2022’NİN KRALI OLUR MU? | Snapdragon 8 Gen 1
ASUS TUF-AX5400 WiFi 6 Router İncelemesi | Tasarım Harikası Router!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.