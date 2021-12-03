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Cuma Raporu

Cuma Raporu #183: KVKK’nın Yemeksepeti incelemesi, Omicron aşıları ve dahası

Cuma Raporu #183 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #183: KVKK’nın Yemeksepeti incelemesi, Omicron aşıları ve dahası

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş
02:50 Güncel durumlar
14:41 YouTube, Spotify ve App Store 2021 trendlerini listeledi
22:53 Windows PC modelleri için yeni nesil Snapdragon işlemciler
30:41 Honor 60 ve Honor 60 Pro tanıtıldı
32:40 Redmi’den 11T modeli: Redmi 11T 5G tanıtıldı
34:39 Twitter’da Jack Dorsey dönemi bitti
41:16 BioNTech ve Moderna, Omicron’a karşı geliştirilecek yeni aşı için tarih verdi
56:19 Otomobil fiyatlarında son 10 günde %20 artış
1:02:57 KVKK, Yemeksepeti’ne inceleme başlattı
1:16:02 Kapanış

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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