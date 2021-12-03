Güncel Fiyattan Hangisi Alınır? | Xiaomi 11T vs POCO F3

Artan döviz kurları karşısında yükselen akıllı telefon fiyatları, fiyat performans olarak nitelendirebileceğimiz telefonları da vurdu. Bunlardan birisi POCO F3, bir diğeri ise Xiaomi 11T. Eray ve Eren bu videoda iki telefonu kıyaslıyor ve hangisinin alınmasının daha mantıklı olduğunu dile getiriyor. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

Xiaomi 11T ve Poco F3’ün güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi 11T ve Poco F3’ün güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

#Xiaomi #POCO #XiaomivsPOCO