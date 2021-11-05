Cuma Raporu
Cuma Raporu #179: #TemizTwitch, OMIX ve dahası
Cuma Raporu #179 bölümünde her zaman olduğu gibi Ersin Akman ve Aydoğan Aykanat Türkiye’deki teknoloji gündemi hakkındaki gelişmeleri konuşuyor.
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Cuma Raporu #179: #TemizTwitch, OMIX ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve #TemizTwitch
46:32 Yeni IMEI kayıt ücreti
50:14 Sahte IMEI’li kaçak telefonlara operasyon başlatıldı
01:02:50 TOGG hakkındaki gelişmeler
01:13:21 Milli Muharip Uçak’ın (MMU) ilk parçası üretildi
01:17:35 Birleşik Krallık’ta COVID-19 hapı onayı
01:20:50 General Mobile eski yöneticisinden yeni marka: OMIX
01:32:36 Squid Game coini ile 3 milyon dolarlık dolandırıcılık
01:38:51 Facebook yalan haberleri kaldırmıyor
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