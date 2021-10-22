Cuma Raporu #177: Bitcoin’in yükselişi, Facebook’a 69.6 milyon dolarlık ceza ve dahası

Cuma Raporu #177 bölümünde Eren İmdat ve Ersin Akman her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

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00:00 Giriş

2:00 Bitcoin’in Yeni Rekoru, Altcoinlerin Yükselişi

07:06 Facebook İsim Değişikliğine Gidiyor

10:25 Facebook’a 69.6 milyon dolarlık para cezası

17:38 Apple Yeni MacBook modellerini tanıttı.

23:23 Goole Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı, Andorid 12 dağıtıma sunuldu

28:25 Huawei Nova 9 Avrupa lansmanıyla tanıtıldı

35:52 Xiaomi onayladı: Redmi Note 11 geliyor

39:08 Türkiye Uzay Ajansı, 5 yıllık kalkınma planını açıkladı

42:07 İlk kez bir insana domuz böbreği nakledildi

51:27 vivo küresel akıllı telefon sevkiyatında dördüncü sıraya yükseldi

56:20 Netflix rekor kırdı!

59:05 Netflix’in Trans Çalışanları Protesto Düzenledi

01:08:28 Ford Otosan’ın geliştirdiği yerli şanzıman görücüye çıktı

01:12:39 Trump’tan sosyal medya girişimi: Truth Social