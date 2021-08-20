Cuma Raporu
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Cuma Raporu #168 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.
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Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Konu başlıkları ve süreleri;
00:00:00 Giriş
00:19:59 Aşılanmayanlara PCR testi zorunluluğu
00:30:57 Vivo V21 ve V21e Türkiye’de
00:44:02 Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ın şobu
00:51:00 Netflix hesabınız Dark Web’e düşebilir
00:55:06 Microsoft’tan Windows 11’de Edge zorlaması
00:58:40 Samsung telefonlarına TCL ekran sağlayacak
01:03.57 Bixby’e Türkçe desteği sonunda gelebilir ve Samsung kendi uygulamalarında reklamı kaldıracak.
01:10:02 Apple 300 milyon dolar tazminat ödeyecek
01:12:54 2021 yılında Amazon Türkiye’de en çok satan kitaplar
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Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası
Cuma Raporu #167 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası
Zaman Çizelgesi
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…
Cuma Raporu’nun bu haftaki bölümünde, pazartesi günü kaybettiğimiz dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ı andık. Gündeme dair olarak, Mi 11T, Google Pixel 6 ve Mi Mix 4 gibi cihazların duyurulacak olmasını konuştuk.
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Zaman çizelgesi:
0:00 Giriş, ülkemizdeki ve HWP’deki güncel durumlar
02:54 Dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ın vefatı
15:36 Xiaomi, global satışlarda 1. oldu
21:47 Xiaomi Mi Mix 4, 10 Ağustos’ta tanıtılacak
26:25 Windows 365 duyuruldu
31:47 Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı
37:39 Mi 11T ve Mi 11T Pro yolda
39:54 YouTube Premium Lite test ediliyor
40:53 Spotify Plus test aşamasında
42:18 realme MagDart duyuruldu
45:22 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar söz konusu
54:03 FAST limiti 2000 TL’ye yükseltildi
58:44 YouTube, bazı kanallara “Türk Hükümeti tarafından fonlanmaktadır” ifadesi ekledi; ardından kaldırdı
01:01:07 Honor Play 5T Pro duyuruldu
01:03:05 Honor’un Çin’deki yükselişi
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
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Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
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Snapdragon’lu S20 FE elimizde! | SM-G780G versiyonu kutu açılışı
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
(HEDİYELİ) Amazfit Neo İncelemesi | YENİ NESİL ASKER SAATİ
Samsung Galaxy A52, A72, Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro video karşılaştırma
Snapdragon’lu S20 FE elimizde! | SM-G780G versiyonu kutu açılışı
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