Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası

Cuma Raporu #168 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

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Konu başlıkları ve süreleri;

00:00:00 Giriş

00:19:59 Aşılanmayanlara PCR testi zorunluluğu

00:30:57 Vivo V21 ve V21e Türkiye’de

00:44:02 Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ın şobu

00:51:00 Netflix hesabınız Dark Web’e düşebilir

00:55:06 Microsoft’tan Windows 11’de Edge zorlaması

00:58:40 Samsung telefonlarına TCL ekran sağlayacak

01:03.57 Bixby’e Türkçe desteği sonunda gelebilir ve Samsung kendi uygulamalarında reklamı kaldıracak.

01:10:02 Apple 300 milyon dolar tazminat ödeyecek

01:12:54 2021 yılında Amazon Türkiye’de en çok satan kitaplar