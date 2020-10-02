Cuma Raporu
Cuma Raporu #122: Xiaomi Mi 10T, konsol fiyatları ve dahası
Cuma Raporu
Cuma Raporu #121: Konsol vergisi, Galaxy S20 FE ve dahası
Cuma Raporu #121 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #121 haberleri ve zaman çizelgesi
- 00:43 – Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı.
- 07:37 – Huawei Watch GT2 Pro, Watch Fit ve Freebuds Pro Türkiye’de satışa çıkıyor
- 16:28 – Microsoft Bethesda’yı satın aldı
- 20:41 – Konsollarda %50 gümrük vergisi devam ediyor!
- 23:46 – CHP’den bilgisayar, tablet ve televizyon için %0 vergi talebi
- 30:08 – Qualcomm Snapdragon 750G duyuruldu
- 32:36 – Yandex Türkiye ofisi kapanıyor!
- 35:05 – Markaların 200 dolar sınırı için düşündüğü çözümler
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #120: Bedava oyunlar, Amazon Prime, Scooter düzenlemesi ve dahası!
Cuma Raporu #120 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #120 haberleri ve zaman çizelgesi
- 00:00 Giriş
- 03:26 Epic Games’tan bedavaya güzel oyunlar
- 06:18 Apple etkinliği
- 09:01 Amazon Prime 8 TL ile Türkiye’de
- 16:25 Xperia 5 Mark II tanıtıldı
- 19:11 Playstation 5 fiyatları ve yeni oyunlar
- 23:03 SMIC, ABD’den izin istedi
- 28:27 GoPro Hero Black 9 tanıtıldı
- 31:07 IKEA ve ASUS ROG işbirliği
- 35:51 Scooter düzenlemesi
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası
Cuma Raporu #119 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Haberlerin zaman çizelgesi:
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Cuma Raporu2 Ekim 2020
Cuma Raporu #122: Xiaomi Mi 10T, konsol fiyatları ve dahası
Haber2 Ekim 2020
Abonelik iptal işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Akıllı Telefonlar2 Ekim 2020
Oppo, MediaTek işlemcili A93 modelini duyurdu!
Akıllı Telefonlar2 Ekim 2020
Samsung Galaxy S21 modeli için yeni patent başvurusu!
Aksesuar2 Ekim 2020
Google Nest Audio akıllı hoparlörünün özellikleri ortaya çıktı!
Cuma Raporu2 Ekim 2020
Cuma Raporu #122: Xiaomi Mi 10T, konsol fiyatları ve dahası
Video2 Ekim 2020
Her yerde futbol keyfi yaşayabileceğiniz teknolojik ürünler!
Video1 Ekim 2020
2020 model Philips The One neler sunuyor? (65PUS8505)
Dizüstü Bilgisayar30 Eylül 2020
EBA ve UZAKTAN EĞİTİM İÇİN LAPTOP: ASUS D509D
Video30 Eylül 2020
TCL televizyonları “Yerli Üretim” ile satışta! (VİDEO)
Cuma Raporu2 Ekim 2020
Cuma Raporu #122: Xiaomi Mi 10T, konsol fiyatları ve dahası
Video2 Ekim 2020
Her yerde futbol keyfi yaşayabileceğiniz teknolojik ürünler!
Video1 Ekim 2020
2020 model Philips The One neler sunuyor? (65PUS8505)
Dizüstü Bilgisayar30 Eylül 2020
EBA ve UZAKTAN EĞİTİM İÇİN LAPTOP: ASUS D509D
Video30 Eylül 2020