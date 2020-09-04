Cuma Raporu #94 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #94 haberleri

02:17 Huawei P40 Pro serisi tanıtıldı

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18:40 Türk Telekom’un online toplanntısı

25:58 Gökçeada Belediyesi’nden Netflix hediyesi

28:06 Epic Games’ten 3 bedava oyun

29:19 Instagram “birlikte izle” özelliğini tanıttı

30:47 K30 Pro Zoom – K30 Pro tanıtıldı