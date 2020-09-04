Sosyal medya

Cuma Raporu

Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası

Cuma Raporu 118 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası

Cuma Raporu #118 haberleri

  • 00:20 Ersin’in duyurusu
  • 02:15 MediaMarkt Avrupa yönetimi, artık bir Türk’e
  • 04:48 Poco X3 geliyor!
  • 07:16 Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı: 65W hızlı şarj ve geliştirilmiş kamera!
  • 17:11 EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!
  • 19:00 NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen itanıtıldı!
  • 21:56 Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!
  • 28:51 Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
  • 31:45 Samsung, Galaxy Z Fold2 Türkiye fiyatı
  • 36:24 Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
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Cuma Raporu

Cuma Raporu #117: Zenfone 7, TCL TV Türkiye’de ve dahası

28 Ağustos 2020 20:00

Yazan:

Cuma Raporu 117 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #117 haberleri

  • 03:30 Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro tanıtıldı
  • 13:53 TCL TV’ler Türkiye’ye geliyor
  • 23:22 Redmi Note 9 serisinde tozlanma
  • 28:02 Haftanın Epic Games bedava oyunları
  • 29:10 TikTok CEO’su istifa etti
  • 32:58 Vivo artık Türkiye’de
  • 40:21 Call of Duty Black Ops Cold War duyuruldu
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Cuma Raporu

Cuma Raporu #116: İkinci el yasası, Vivo Türkiye’de ve dahası!

21 Ağustos 2020 18:45

Yazan:

Cuma Raporu #116 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #94: Huawei P40 Pro serisi, virüs gündemi ve dahası

27 Mart 2020 19:30

Yazan:

Cuma Raporu #94 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #94 haberleri

02:17 Huawei P40 Pro serisi tanıtıldı

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18:40 Türk Telekom’un online toplanntısı

25:58 Gökçeada Belediyesi’nden Netflix hediyesi

28:06 Epic Games’ten 3 bedava oyun

29:19 Instagram “birlikte izle” özelliğini tanıttı

30:47 K30 Pro Zoom – K30 Pro tanıtıldı

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