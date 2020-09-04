Cuma Raporu
Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Cuma Raporu 118 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Cuma Raporu #118 haberleri
- 00:20 Ersin’in duyurusu
- 02:15 MediaMarkt Avrupa yönetimi, artık bir Türk’e
- 04:48 Poco X3 geliyor!
- 07:16 Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı: 65W hızlı şarj ve geliştirilmiş kamera!
- 17:11 EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!
- 19:00 NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen itanıtıldı!
- 21:56 Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!
- 28:51 Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
- 31:45 Samsung, Galaxy Z Fold2 Türkiye fiyatı
- 36:24 Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #117: Zenfone 7, TCL TV Türkiye’de ve dahası
Cuma Raporu 117 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #117 haberleri
Cuma Raporu
Cuma Raporu #116: İkinci el yasası, Vivo Türkiye’de ve dahası!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #94: Huawei P40 Pro serisi, virüs gündemi ve dahası
Cuma Raporu #94 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #94 haberleri
02:17 Huawei P40 Pro serisi tanıtıldı
18:40 Türk Telekom’un online toplanntısı
25:58 Gökçeada Belediyesi’nden Netflix hediyesi
28:06 Epic Games’ten 3 bedava oyun
29:19 Instagram “birlikte izle” özelliğini tanıttı
30:47 K30 Pro Zoom – K30 Pro tanıtıldı
Cuma Raporu4 Eylül 2020
Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Akıllı Telefonlar4 Eylül 2020
Google Pixel 5 Avrupa fiyatları ve renk seçenekleri sızdırıldı!
Haber4 Eylül 2020
Call of Duty: Black Ops Cold War oynanış videosu sızdırıldı!
İşlemci4 Eylül 2020
MediaTek, 5G destekli Dimensity 1000C işlemcisini tanıttı!
İşlemci4 Eylül 2020
Snapdragon 400 işlemciler için 5G müjdesi!
Cuma Raporu4 Eylül 2020
Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Akıllı Telefonlar4 Eylül 2020
Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim
Sizin Yorumunuz3 Eylül 2020
Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)
Donanım2 Eylül 2020
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
Video1 Eylül 2020
2020 model Philips 55PUS7805/62 neler sunuyor? (VIDEO)
Cuma Raporu4 Eylül 2020
Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Akıllı Telefonlar4 Eylül 2020
Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim
Sizin Yorumunuz3 Eylül 2020
Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)
Donanım2 Eylül 2020
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
Video1 Eylül 2020