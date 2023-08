FPS oyunu dediğimiz zaman birçoğumuzun aklına önce CS gelir. Küçüklüğünde CS 1.5 ve CS 1.6 ile büyüyen nesil şu anda çoğunlukla CS: GO oynuyor. CS: GO geçtiğimiz yıllarda ücretliydi. Valve ve Hidden Path Entertainment ortaklığında geliştirilen oyun ücretsiz olmuştu. Para ile satın alanlar ise “Seçkin” adı verilen bir programa alınmıştı. Seçkin oyuncular kendi aralarında eşleştiriliyordu. Seçkin programına ekstra öncem veren Valve, bu programda hile konusunda sert adımlar atıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Valve, CS: GO’nun seçkin versiyonuna zam yaptı. Son gelen zam ile birlikte CS: GO Seçkin 394,95 TL’lik bir fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Wikipedia Kaynaklı Bilgiye Göre CS: GO

Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunudur. Counter-Strike serisinin dördüncü oyunudur. Ağustos 2012’de Microsoft Windows, macOS, Xbox 360 ve PlayStation 3 için piyasaya sürülürken, Linux sürümü 2014’te piyasaya sürülmüştür.

Oyun, teröristler ve anti-Teröristler adlı takımı Her iki taraf da birbirlerini yok etmeleriyle ve aynı zamanda ayrı hedefleri tamamlamakla görevlidir. Teröristler, oyun moduna bağlı olarak ya bombayı yerleştirmeli ya da rehineleri savunmalıdır; anti-teröristler ise ya bombanın yerleştirilmesini önlemeli, bombayı etkisiz hale getirmeli ya da rehineleri kurtarmalıdır. Hepsi bu moda özgü farklı özelliklere sahip dokuz oyun modu vardır. Oyunda ayrıca oyuncuların özel Valve sunucularında oynamasına ve ayrıca topluluk üyelerinin özel haritalar ve oyun modları ile kendi sunucularını barındırmalarına izin veren eşleştirme desteği de bulunmaktadır. Bir battle royale oyun modu olan tehlikeli bölge, Aralık 2018’de tanıtıldı.

Aralık 2018’de Valve, kozmetik ürünlerden elde edilen gelire odaklanarak CS:GO’yu tamamen ücretsiz yaptı, bununla ilgili zamanla farklı farklı güncellemeler getirildi ancak en son güncelleme ile ücretsiz oyun; rütbe, seviye, envanter, derece sistemi ve birçok özellikten yoksundur.

2023’ün Mart ayında Counter-Strike 2 duyuruldu. 2023 yılının yazında CS:GO’nun üzerine gelecek olan ücretsiz bir güncelleme ile çıkış yapacağı açıklandı. CS 2’nin resmen yayınlanmasıyla CS:GO sona erecek.