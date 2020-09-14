Oyun
Crysis Remastered, mevcut konsollara RTX desteği ile geliyor!
Crysis Remastered çıkışına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Efsanevi oyun, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X konsollarında RTX desteği ile geliyor.
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Mevcut konsollarda RTX teknolojili ilk oyun, Crysis Remastered!
Efsanevi aksiyon oyunu Crysis, “Remastered” versiyonu ile birlikte hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Oyun tarihinde önemli bir yeri olan ve içerik anlamında da oldukça dolu olan oyun, aynı zamanda donanımsal anlamda oldukça zorlayıcı. Yeniden düzenlenmiş hali ile birlikte RTX teknolojisine sahip olacak Crysis, mevcut konsollara da bu teknolojiyi sunmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Crytek, YouTube üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte oyunun mevcut konsollarda piyasaya çıkan ilk RTX teknolojili oyun olacağını duyurdu.
Xbox One X ve PlayStation 4 Pro cihazlarından alınan görüntülerin paylaşıldığı fragman ile birlikte, mevcut konsolların donanım gücü en ciddi sınav ile test edilecek. Öte yandan PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri bu özellikten ne yazık ki yararlanamayacaklar. Ayrıca donanımsal anlamda bu teknolojiyi desteklemesi mümkün olmayan Nintendo Switch cihazlarında da bu özellik kullanılamayacak. Hali hazırda oyun zaten geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch için çıkmıştı. PC, Xbox One X ve PlayStation 4 Pro cihazlarında kullanılabilecek bu özellik ile birlikte hayranların oyuna olan merakları ve beklentileri de artmış bulunmakta. 18 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak efsane aksiyon oyunu Crysis Remastered, bakalım limitleri ne kadar zorlayabilecek bekleyip göreceğiz.
e-Spor
IKEA oyuncu ekipmanları üretecek
Uygun fiyatlı çözümleriyle bilinen mobilya devi IKEA’nın yeni hedefi oyuncular. Kendi AR uygulamasını çıkaran ve farklı teknolojik atılımlar yapan İsveçli şirket, çok farklı bir alana yatırım yapacak. Bilgisayar oyunculuğunu ve büyüyen oyuncu pazarını gören IKEA oyuncu ekipmanları üretecek.
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IKEA ve Asus iş birliği yapacak
IKEA, üreteceği oyuncu ekipmanlarında bu konuda oldukça tecrübeli Asus’tan destek alacak. Asus, özellikle ”Republic of Gamers” yani Oyuncular Cumhuriyeti isimli serisindeki ekipmanlarıyla oyuncular tarafından tercih ediliyor ve oldukça seviliyor. IKEA, Asus ROG ile bir araya gelerek uygun fiyatlı ve kaliteli oyuncu ekipmanları üretmek istiyor. Öncelikli olarak 30 farklı ekipman üretilmesi bekleniyor. Başlıca ekipmanlar, oyuncu koltukları ve oyuncu masaları olacak.
Sadece Asus’la yetinmeyen IKEA, profesyonel oyunculardan da destek alacak. Ekipmanlar, IKEA Şanghay Ürün Geliştirme Merkezi’nde geliştirilecek. IKEA tarafından yapılan açıklama şu şekilde: ROG ile işbirliği yaparak mobilya konusundaki tecrübemizi, Asus’un oyuncular konusundaki tecrübesiyle birleştirmek istiyoruz. Yeni ekipmanların üretimine Şubat 2021’de başlanacağı aktarılanlar arasında. Ekipmanların, Ekim 2021’de satışa çıkması bekleniyor.
Oyun
Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı!
Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Henüz fiyatı veya çıkış tarih bilgisi ise bilinmiyor. Ancak Sony, 16 Eylül’de yeni bir Playstation 5 etkinliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte konsolun fiyatını ve çıkış tarihini öğrenmeyi umuyoruz. Şimdiyse Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra model numaraları ortaya çıktı.
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Playstation 5 kutusundan kulaklık çıkmayacak
Bir siteden alınan ekran görüntüsüne göre Playstation 5 kutu içeriği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, kutudan ”Wireless controller” yani PS5’in yeni kontrolcüsü DualSense, HDMI kablosu, USB kablosu ve güç kablosu yer alacak. Tabi ki 825 GB SSD kapasitesine sahip Playstation 5 de kutuda bulunacak. Ayrıca konsol, ”Astro’s Playroom” isimli önceden yüklenmiş bir oyunla birlikte gelecek. Bu ekran görüntüsüne göre şaşırtıcı detay ise, kutudan herhangi bir kulaklık çıkmayacak olması. Playstation 5’in selefi Playstation 4, mikrofonlu ve mono bir kulaklık ile birlikte geliyordu.
Bildiğimiz üzere, Playstation 5 iki farklı versiyona sahip olacak. Dijital model, CFI-1051B model numarasına sahipken; Blu-Ray versiyon, CFI-1015A model numarasına sahip olacak. Bir diğer dikkat çeken detay ise ”Base” ibaresi. Buna göre konsolun bir ayak ile birlikte geleceği anlaşılıyor. PS5 hem dikey hem yatay kullanılabilecek. Ancak yatay kullanım için gerekli olan ayak kutudan çıkacak.
Oyun
Chromebook GeForce Now için Steam Sync desteği geldi!
Geçtiğimiz ay sonu Chromebook bilgisayarlara beta olarak sunulan GeForce Now için Steam Sync desteği ile kullanıcıların kütüphanedeki oyunlara erişmesi kolaylaştırıldı.
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Haftalık güncellemeyle Steam Sync desteği geldi
Güncel oyunları düşük konfigürasyonu olan bilgisayarlarda da oynamaya olanak sunan Nvidia GeForce Now, geçtiğimiz ay Chromebook kullanıcıları ile buluşmuştu. Ancak Steam kütüphanelerindeki oyunlara GeForce Now üzerinden erişme ve eşitleme konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar, tüm bu işlemleri manuel olarak gerçekleştirmek zorundaydı.
Beta kullanıcılarının canını sıkan bu manuel işlemi hemen düzeltmeye koyulan platform geliştiricileri, Steam Sync yani otomatik kütüphane senkronizasyonu desteğini, haftalık güncelleme ile beta kullanıcılarına sunuldu. Halihazırda sahip oldukları oyunları kolaylıkla Geforce Now‘daki ‘My library’ kısmıyla otomatik eşitlemeyi sağlayan Steam Sync, yeni satın almalarda ise manuel olarak yenilemeyi gerektiriyor.
Chromebook için Stadia hazırlığı
Dev teknoloji şirketi Google, elbetteki Chromebook‘ları ve kullanıcıları Nvidia‘ya teslim etmekten yana değil. Halihazırda kendi stream-oyun platformu olan Stadia‘yı, Chromebook için daha yaygın ve kullanılabilir yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Chrome Story’de yer alan bir habere göre ChromeOS‘lerde bir sonraki güncellemede Stadia, önyüklü olarak gelebilir. Şu an Stadia’nın web aplikasyonunu indiren kullanıcılar için Chromebook’larda platformu kullanmak mümkün olsa da çoğu kullanıcı bundan bir haber.
Sistem güncelleme kodları arkasındaki detaylardan öğrenilen bu gelişmeyle beraber Stadia’nın ChromeOS‘de tamamen kullanılabilir olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Nvidia GeForce Now ve Stadia destekleriyle beraber Chromebook‘lar, oyun oynamayı seven ChromeOS kullanıcıları için de cazibe kazanıyor.