ChatGPT ile kod yazmak günümüzde moda haline gelmişken, CriticGPT bu koddaki hataları düzeltmek ve ChatGPT’nin yaptığı hataları düzeltmek amacıyla tanıtıldı. OpenAI, ChatGPT tarafından üretilen koddaki hataları belirlemeye yardımcı olabilecek yeni bir yapay zeka modeli olan CriticGPT‘yi tanıttı. İşte yetenekleri.

OpenAI, CriticGPT ile ChatGPT ile Kod Yazmak İsteyenlerin İşini Kolaylaştırıyor

CriticGPT, yapay zeka geliştiricilerinin İnsan Geri Bildiriminden Güçlendirme Öğrenimi (RLHF) yöntemini kullanarak yapay zeka sistemlerindeki hata sürecini iyileştirmeye odaklanıyor. Bu sayede büyük dil modellerinden elde edilen çıktılar daha doğru hale getirilecek.

CriticGPT, OpenAI’nin amiral gemisi yapay zeka modeli GPT-4 kullanılarak geliştirildi ve ChatGPT tarafından üretilen kodu kontrol etmede insan yapay zeka kontrol edicilerine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, bu araç kodu analiz ederken insanların kendi başlarına fark edemeyecekleri hataları tespit etmekte başarılı oldu.

CriticGPT, kodlama hatalarını tanıyabilmesi ve işaretleyebilmesi için kasıtlı olarak eklenmiş hatalar içeren kod örneklerinden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitildi. Çalışmada, CriticGPT tarafından verilen açıklamaların, hatalı örneklerin yüzde 63’ünde insan açıklamalarına göre daha açıklayıcı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, araç, insan hakemlerin “Force Sampling Beam Search” adı verilen yeni bir teknik kullanarak daha kapsamlı eleştiriler yazmasına yardımcı oldu ve bu sayede halüsinasyon oranlarını azalttı. Burada halüsinasyon kelimesi kafa karıştırıcı gelebilir. Hemen açıklayalım, eğer yapay zeka modelleri bir konuda eğitilmekte eksik kalırlarsa, kendileri yanlış şeyler öğrenebiliyor ve onu doğruymuş gibi devam ettirebiliyorlar. Yapay zeka kod halüsinasyonu bu anlama geliyor.

CriticGPT’ye geri dönmek gerekirse, kullanıcılar, hata ararken bu aracın titizliğini ayarlayabiliyor ve var olmayan “hataları” vurgulama eğilimi üzerinde daha fazla kontrol sağlayabiliyor. Ancak, CriticGPT’nin de bazı kusurları bulunuyor.

Aracın, kendi halüsinasyonlarına sahip olmasının yanı sıra, ChatGPT’den gelen nispeten kısa yanıtlar üzerinde eğitildiği için daha uzun ve daha karmaşık görevleri değerlendirmekte zorlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, yapay zeka halüsinasyonları genellikle birden fazla farklı kod dizisine yayılan hatalardan sonra ortaya çıktığından, bu aracın sorunun kaynağını belirlemesi zorlaşabiliyor.

OpenAI’nin bu yeni aracı, yapay zeka geliştiricileri için önemli bir yardımcı olma potansiyeli taşıyor. Kod hatalarını tespit etme ve düzeltme sürecini kolaylaştırarak, yazılım geliştirme süreçlerini daha verimli hale getirebilir. Ancak, Mevcut sınırlamaları göz önüne alındığında, kullanıcıların bu aracı dikkatli bir şekilde kullanması ve gerektiğinde profesyonel yardım alması öneriliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT ile kod yazmak doğru bir şey mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!