Creators Güncellemesi ile Windows Defender’a Bazı Özellikler Gelecek

Microsoft’un Windows 10 ile beraber gelen güvenlik sistemi Windows Defender’a Creators güncellemesi ile beraber bazu yeni özellikler gelecek.

Creators güncellemesi ile beraber Windows Defender hafızada ve kernel sensörlerinde kötücül aktiviteleri takip edecek. Microsoft Secure Blog üzerinde yayınlanan açıklamada Defender’ın özellikle zero-day saldırılarına karşı daha iyi hale geleceği belirtildi.

Windows Defender artık makine öğrenimi kullanıyor. Bununla beraber artık yazılım son 6 ay içerisinde gözden kaçırdığı saldırıların hepsini önleyebilir hale geldi. Ayrıca artık yazılım üzerinden saldırı esnasında neler olduğu görülebilecek. Ayrıca yazılım ağ üzerinde belli dosyaları banlayabilecek. Windows Defender yaklaşık olarak iki milyondan fazla bilgisayarda aktif olarak kullanılıyor.