Akıllı Telefonlar
Corning katlanabilir telefon camı geliştirme için son aşamaya geldi!
Corning, katlanabilir akıllı telefonlarda kullanılmak üzere ekran camı için son geliştirme aşamasına ulaştı. ABD merkezli şirket bu haftanın başlarında yaptığı açıklamayla, şirketi Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlarının gelecekteki tedarikçisi haline getirdi.
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Corning işe el attı, katlanabilir telefonların önündeki cam engeli son bulacak
TheElec raporuna göre, Corning‘in katlanabilir telefonlar için kendi ekran üzeri camını piyasaya sürmesi, Alman merkezli Schott ile bu camları Samsung‘a tedarik etmek için rekabeti artıracak. Bir Corning sözcüsüne göre, şirket şu anda katlanabilir cam kapak çözümlerinin geliştirilmesinin son aşamasında. Seri üretim ve ticarileştirme ise 2021’de başlayacak.
Şirket, Eylül 2020‘de numuneleri test ettiğini ve ekran camını önümüzdeki 12 ay içinde resmi olarak piyasaya sürmeyi planladıklarını söylemişti. Şu anda Schott, katlanabilir akıllı telefonları için Samsung Electronics tarafından yapılan ultra ince camda kullanılan alt tabaka camın tek tedarikçisi konumunda. Katlanabilir OLED panelin kendisi için ise Samsung Display‘in yan kuruluşu Dowoo Insys, Corning‘in camını kullanıyor.
Corning‘in katlanabilir ekran camının piyasaya sürülmesi, Samsung Electronics ile Samsung Display arasında katlanabilir camının kullanılması konusunda artan rekabete yol açacak. Şu anda Samsung Display, cam alt tabakaları için Schott ile üç yıllık özel bir satın alma anlaşması imzaladı. Ancak Samsung Electronics, münhasır sözleşmenin katlanabilir teşhir panellerinin birim fiyatlarını düşürme şansını sınırlayacağına inanıyor. Ayrıca Corning tarafından üretilen cam alt tabakaları tedarik ederek kendi tedarik zincirini kurmayı planlıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 8 Pro, Honor of Kings temalı özel sürümüyle gelecek
Huawei, Nova 8 Pro akıllı telefonunun dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan Honor of Kings temalı özel varyantını tanıtacak. Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen Honor of Kings temalı telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğiyse bilinmiyor.
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Huawei, en yeni amiral gemisi olan Nova 8 serisini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü. Gerek 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, gerekse 120 Hz ekran yenileme hızıyla sahip olduğu özellikler bakımından piyasadaki oyunculara dişli bir rakip olan Nova 8 serisi, toplam iki modelden oluşuyor. Türkiye pazarında ne zaman satışa çıkacağı belli olmayan telefon, 3299 yuan’dan (3.856,77 TL + vergiler) başlayan fiyatlarla Çin’de satışa çıkacak.
Çiçeği burnunda akıllı telefon Huawei Nova 8 Pro, Honor of Kings temasıyla oyun severleri kendisine çekecek
Gizmochina’nın haberine göre Huawei, Nova 8 serisinin üst seviye modeli olan Nova 8 Pro’nun Honor of Kings oyununa özel bir sürümünü çıkaracak. Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan Honor of Kings oyununa özel bir tasarımla tüketicilerin karşısına çıkacak olan özel Nova 8 Pro’nun teknik açıdan herhangi bir farkının ise olmayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte de telefonun sınırlı sayıda stoklara sahip olacağı ve Çin dışında herhangi bir pazarda satışa çıkmayacağı tahmin ediliyor.
Popüler akıllı telefonlarının özel sürümlerini piyasaya sürmesiyle tanınan Huawei’nin Nova 8 Pro için de benzer bir hamleyi yapacak olması şaşırtıcı bir gelişme değil. Özellikle ABD baskısı nedeniyle Dünya çapındaki kullanıcılar tarafından kendisine karşı önyargı oluşan şirket, bu hamlesiyle oyuncuların beğenisini kazanmak istiyor olabilir. Bu arada Nova 8 Pro’nun Honor of Kings özel versiyonunda 90 FPS desteği bulunacak. Böylelikle Huawei, oyun severleri kendisine çekmek için telefona ekstradan bir albeni kazandırmış olacak.
Huawei Nova 8 Pro özellikleri
Donanım – Ekran – Batarya
İşlemci: Kirin 985 (7nm)
Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6+
Boyut: 163.3mm x 74.1mm x 7.85mm | 184 gram
Huawei Nova 8 Pro ekran boyutu: 6,72 inç Full HD+ OLED (2676 x 1236 – 440 PPI)
HDR 10 desteği: Var
Ekran yenileme hızı: 120 Hz
Batarya: 4000 mAh | 66W süper hızlı şarj
USB: USB Type-C
Depolama ve Kamera
RAM: 8 GB
Dahili hafıza: 128 GB / 256 GB
Ön: 32 MP + 16 MP
Arka: 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP alan derinliği sensörü
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 serisinin düşük ışık performansı ortaya çıktı [Video]
Xiaomi, üç gün sonra (28 Aralık 2020) tanıtacağı Mi 11 serisinin düşük ışık performansını ortaya koyan bir video paylaştı. Şirket tarafından Weibo’da yapılan paylaşımda Xiaomi Mi 11’in özel bir gece modu ile geleceği belirtiliyor, bununla birlikte de telefonun düşük ışıktaki video performansının nasıl olacağı da açıkça belli oluyor.
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Xiaomi, 28 Aralık 2020’de Çin’de bir tanıtım etkinliği yapacak. Etkinlikte Xiaomi severlerin uzun zamandır beklediği Mi 11’i tanıtacak olan şirket, etkinlik öncesi telefonla alakalı önemli bilgileri açığa çıkarıyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerimizde, şirketin Mi 11’in RAM ve Wi-Fi sürümü gibi kilit özelliklerini paylaştığını sizlere aktarmıştık.
Xiaomi Mi 11, düşük ışıkta nasıl video çekiyor?
Bugün ise şirket, Weibo’dan yaptığı paylaşımda telefonun gece vaktinde nasıl bir video performansı sunacağını ortaya koydu. Xiaomi’nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşıma göre, Mi 11 serisinin kamera yetenekleri arasında özel bir gece modu bulunuyor. Xiaomi Mi 11’le birlikte düşük ışıklı bir ortamda çekildiği belirtilen mutlu noeller temalı videoda, telefonun gece modu özelliğinin nasıl bir deneyim sunacağı görülüyor.
Xiaomi, yaptığı açıklamada Mi 11 serisinin kamera yeteneklerini geliştirmek için özel bir kamera teknolojisi kullandığını söyledi. Teknolojinin bütün detayları 28 Aralık’taki resmi tanıtım etkinliğinde belli olacak; şimdilik bilinen tek detay ise, Xiaomi’nin bu kamera teknolojisinde yapay zekadan iliğini kemiğini sömürürcesine faydalandığı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Mi 11’in gece modu, insan gözünün görebildiği en ince ayrıntıları dahi yakalayabilmek için yapay zeka teknolojisiyle harmanlanan özel bir kamera sisteminden gücünü alıyor.
Dipnot: Video YouTube’a yüklendiğinden ötürü kalite kaybı yaşanmış olabilir. Bu nedenle videonun orijinal halini izlemek için buradaki bağlantıya tıklayarak Xiaomi’nin Weibo sayfasına gidin.
Xiaomi Mi 11’le ilgili bilinen diğer detaylar
Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.
Bununla birlikte de Xiaomi Mi 11, tüketicileri Wi-Fi 6 ve LPDDR5 özellikleri ile tanıştıran bir telefon olacak. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Wi-Fi 6 teknolojisi üzerinde önemli iyileştirmeler ve inovasyonlar yaptığını açıklayan Xiaomi’nin ifade ettiğine göre, Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6’nın bant genişliği önceki nesle göre iki kat artarak 160 MHz’ye kadar ulaşıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 NBTC üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy M12 modeli için artık geri sayıma geçildi. Firmanın orta giriş seviye akıllı telefonu NBTC üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy M12 yakında bizleri karşılamaya hazırlanıyor!
Samsung akıllı telefon dünyasına yeni alternatifler getirerek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Galaxy M serisi için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, serinin yeni üyesini hayranları ile buluşturmak üzere. Geçtiğimiz günlerde FCC üzerinde listelenen Galaxy M12 şimdi de NBTC‘ye uğradı. Teknik özellik detaylarının paylaşılmadığı listeleme sayesinde cihazın çıkış tarihinin yaklaştığı önünde yorumlar da arttı.
Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden ortaya çıkan Samsung Galaxy M12 modeli, orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı planlıyor. Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alacak olan akıllı telefon kullanıcılarını 3 GB RAM kapasitesi ile karşılayacak. Galaxy M serisinin en önemli özelliği olan devasa bataryaların bu modelde de yer alacağı öğrenilirken, akıllı telefon 6000 mAh‘lik pil kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan USB-C girişine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişini de kullanıcılara sunacak. Damla çentikli tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefon, henüz özellikleri bilinmeyen bir adet ön kamera ve dörtlü arka kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak. Bakalım firma Çinli rakiplerinin etkili olduğu segmentte beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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