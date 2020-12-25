Corning katlanabilir telefon camı geliştirme için son aşamaya geldi!

Corning, katlanabilir akıllı telefonlarda kullanılmak üzere ekran camı için son geliştirme aşamasına ulaştı. ABD merkezli şirket bu haftanın başlarında yaptığı açıklamayla, şirketi Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlarının gelecekteki tedarikçisi haline getirdi.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Fold 3’ün S Pen İle Gelmesi Zor Görünüyor

reklam

Corning işe el attı, katlanabilir telefonların önündeki cam engeli son bulacak

TheElec raporuna göre, Corning‘in katlanabilir telefonlar için kendi ekran üzeri camını piyasaya sürmesi, Alman merkezli Schott ile bu camları Samsung‘a tedarik etmek için rekabeti artıracak. Bir Corning sözcüsüne göre, şirket şu anda katlanabilir cam kapak çözümlerinin geliştirilmesinin son aşamasında. Seri üretim ve ticarileştirme ise 2021’de başlayacak.

Şirket, Eylül 2020‘de numuneleri test ettiğini ve ekran camını önümüzdeki 12 ay içinde resmi olarak piyasaya sürmeyi planladıklarını söylemişti. Şu anda Schott, katlanabilir akıllı telefonları için Samsung Electronics tarafından yapılan ultra ince camda kullanılan alt tabaka camın tek tedarikçisi konumunda. Katlanabilir OLED panelin kendisi için ise Samsung Display‘in yan kuruluşu Dowoo Insys, Corning‘in camını kullanıyor.

Corning‘in katlanabilir ekran camının piyasaya sürülmesi, Samsung Electronics ile Samsung Display arasında katlanabilir camının kullanılması konusunda artan rekabete yol açacak. Şu anda Samsung Display, cam alt tabakaları için Schott ile üç yıllık özel bir satın alma anlaşması imzaladı. Ancak Samsung Electronics, münhasır sözleşmenin katlanabilir teşhir panellerinin birim fiyatlarını düşürme şansını sınırlayacağına inanıyor. Ayrıca Corning tarafından üretilen cam alt tabakaları tedarik ederek kendi tedarik zincirini kurmayı planlıyor.