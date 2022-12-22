Hız aşırtmacı Elmor, Intel i9 CPU üzerinde yeni bir hız rekoruna ulaştı. Core i9-13900K’da 9GHz’in biraz üzerinde bir saat hızına ulaştı, bu da bir önceki rekordan kesinlikle 0,2GHz daha fazla.

Sonuç HWbot aracılığıyla paylaşıldı, ancak doğrulama şimdilik CPU-Z’nin rekor listesinde yer almıyor. Rekor, Elmor takma adıyla bilinen İsveçli hız aşırtmacı Jon Sandström tarafından elde edildi. Sadece performans çekirdeklerinin kullanıldığı 13. nesil Intel Core i9-13900K CPU’da 9008.82MHz hıza ulaştı. Ekip bu hıza tek bir performans çekirdeğinde ulaşırken, diğer çekirdekler daha normal bir hızda çalışıyordu.

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Dünya rekorunu elde etmek için Z790 anakartı da tedarik eden ASUS’tan bir ekiple birlikte çalıştı. Z790 Apex özellikle hız aşırtma için üretilmiştir ve daha önceki bir rekor denemesinde de kullanılmıştır. Örneğin, bu kartta yalnızca iki DDR5 yuvası vardır. Ayrıca Elmor, içine soğutma sıvısı döktüğü kendi tenceresini ya da kabını da oraya koydu.

Elmor bir önceki denemesinde de işlemciyi -196 santigrat dereceye kadar soğutan sıvı nitrojen kullanmıştı, ancak bu kez sıvı helyum kullandı. Bununla birlikte, soğutma sistemindeki sıcaklık -250 dereceye düştü. Elmor, CPU’yu bir saate kadar soğutmaya yetecek kadar helyum bulunduğunu söylüyor.

Yeni rekor, aynı hız aşırtma ekibinin CPU hızları için bir önceki dünya rekorunu kırmasından sadece iki ay sonra geldi. O zamanlar Elmor benzer bir düzenekle 8812MHz hıza ulaşmıştı. Bunu yaparken de 2014 yılına kadar uzanan bir rekoru kırdı. Stilt, 2014 yılında AMD FX-8370 CPU üzerinde 8722MHz saat hızına ulaşmıştır.