Nothing CEO’su ve kurucusuna göre, Carl Pei’nin gönderisine tek kelimelik yorum bırakan bir Twitter kullanıcısı bir “akıllı telefon” kazanacak. Ayrıca, akıllı telefon hediye etme gerekçesi de en az şirketin adı kadar ilgi çekici.

Carl Pei 21 Aralık’ta Twitter’da, Bay Pei’nin tweet’ine yaptıkları yorumlarda en fazla beğeni ve sıfır beğeni alan iki kazananın seçileceği yarışmanın kazananlarına iki Nothing Phone hediye edeceğini yazdı.

“0 beğeni alan bir yorum Nothing Phone (1) kazanacak. Kazanan 24 saat içinde seçilecek” şeklinde bir tweet attı.

Yorum bölümünde ise “En çok beğeni alan yorum da bir Telefon (1) kazanacak,” diye duyurdu.

One comment with 0 likes will win a Nothing Phone (1). Winner chosen in 24 hrs. 🎅📱

— Carl Pei (@getpeid) December 20, 2022