Nothing CEO’su ve kurucusuna göre, Carl Pei’nin gönderisine tek kelimelik yorum bırakan bir Twitter kullanıcısı bir “akıllı telefon” kazanacak. Ayrıca, akıllı telefon hediye etme gerekçesi de en az şirketin adı kadar ilgi çekici.

Carl Pei 21 Aralık’ta Twitter’da, Bay Pei’nin tweet’ine yaptıkları yorumlarda en fazla beğeni ve sıfır beğeni alan iki kazananın seçileceği yarışmanın kazananlarına iki Nothing Phone hediye edeceğini yazdı.

“0 beğeni alan bir yorum Nothing Phone (1) kazanacak. Kazanan 24 saat içinde seçilecek” şeklinde bir tweet attı.

Yorum bölümünde ise “En çok beğeni alan yorum da bir Telefon (1) kazanacak,” diye duyurdu.

One comment with 0 likes will win a Nothing Phone (1). Winner chosen in 24 hrs. 🎅📱 — Carl Pei (@getpeid) December 20, 2022

Kazananın Twitter adresi @joes_iam ve Nothing’in resmi adresi tarafından duyuruldu.

Nothing Phone(1) Teknik Özellikleri

İşlemci : Snapdragon 778G+

: Snapdragon 778G+ GPU : Adreno 642L

: Adreno 642L Ekran : 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel Batarya : 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj RAM : 8 GB/ 12 GB

: 8 GB/ 12 GB Depolama : 128 GB/ 256 GB

: 128 GB/ 256 GB Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2