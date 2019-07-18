Cooler Master Hyper 212 Black Edition incelemesi | Sessiz ve şık

Cooler Master Hyper 212 Black Edition incelemesiyle karşınızdayız. Sistemin kalbi konumundaki işlemci kadar işlemciyi de soğutmak ön planda iken Cooler Master’ın 212 ailesine ait simsiyah tasarımıyla gelen Black Edition modeli de tercihlerinizden biri olabilir.

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Özel siyah tasarımıyla kasanıza ayrı bir şiklık katacak olan Hyper 212 Black Edition, ilk olarak ısı borularının direkt olarak işlemciye temas ediyor. Silencio FP120 fanı ile de etkili olduğu kadar sessiz bir soğutma ile uzay kasa sistemlerinde dahi kimseyi rahatsız etmeden çalışabiliyor. Gerekli durumlarda ikinci bir 120 mm fan ile takviye yapabileceğiniz sistem, neredeyse tüm işlemciler ile uyumlu.

Bizim yaptığımız testlerde AMD Ryzen ailesinin stok fanına göre 10 derece daha etkili bir soğutma sağlıyor. Özellikle hem uygun fiyatlı hem de etkili bir soğutma adına seçiminiz Hyper 212 Black Edition olabilir. Ayrıca ürünün siyah ve RGB destekli ile tamamen RGB destekli bir ürünü olduğu gibi klasik tipde de bir soğutucusu mevcut.

120 x 79.6 x 158.8 mm boyutlarında olan Hyper 212 Black Edition, 650-2000 RPM arasında değişen fan hızına ve 6.5 – 26 dBA arasında değişen ses düzeyine sahip. 160.000 saat çalışma ömrü sunan CM Hyper 212 Black Edition bu konuda da uzun süreler boyunca işlemcinizin yüksek performansta çalıştırmaya devam edebilir.

Desteklediği CPU soketleri

LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1