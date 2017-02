Çok Sevilen Fallout Shelter Windows 10 ve Xbox One’a Geliyor

Son zamanlarda başarılı olmuş mobil oyunları konsollarda da görmeye alışır hale geldik ve bu geleneğe Fallout Shelter da katıldı.

Fallout Shelter önümüzdeki günlerde Xbox One ve Windows 10 platformlarınada gelecek. Oyun çoktan Steam üzerinden Windows 10’a gelmişti ancak bu sefer yanında Play Anywhere özelliğini de getiriyor. Oyunu Xbox One’dan ya da Windows Store’dan alan oyuncular diğer platformda da ücretsiz olarak oynayabilecek. Aynı zamanda oyunda kazanan başarımlar ve elde edilen ilerlemeler iki platformda da geçerli olacak.

Oyun ilk olarak Fallout 4’ten önce iOS platformuna gelmişti daha sonra Vault-Tec eklenti paketi ile Fallout 4 oyuncuları kendi barınaklarını kendisini yapmaya başladı. Oyun 7 Şubat tarihinde çıkacak ve diğer platformlarda olduğu gibi burada da ücretsiz olacak. Oyunun yüklenme hızının Fallout 4’ten hızlı olacağı kesin. Daha önce de Square Enix Montreal’in geliştirdiği Hitman GO, Tomb Raider GO ve Deus Ex GO, PlayStation 4 platformuna çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde daha başka mobil oyunları da konsollarda görebiliriz.