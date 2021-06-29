Coinbase CEO’sundan DOGE listelemesi tartışmasına yanıt!

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, borsanın DOGE listelemesi ile şiddetlenen listeleme politikası tartışmaları hakkında konuştu. Tartışmalara yanıt veren Armstrong, borsanın amacının yasal olduğu sürece “tüm kripto varlıkları” listelemek olduğunu söyledi.

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Coinbase CEO’su Brian Armstrong, DOGE listelemesi hakkında konuştu. Armstrong Twitter üzerinden bir tweet serisi paylaştı. Paylaşımda Coinbase’in amacının yasal olduğu sürece “her” kripto varlığı listelemek olduğunu belirtti.

1/ Reminder about how Coinbase lists assets: our goal is to list *every* asset where it is legal to do so. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 28, 2021

“Coinbase’in varlıkları nasıl listelediğine dair bir hatırlatma: Amacımız, yasal olduğu yerlerde “her” varlığı listelemek.”

CEO, borsanın listeleme yaparken kripto varlıklara özel bir davranışta bulunmadığını da söylüyor. Listeleme standartlarının dışına çıkılmadığını belirten Armstrong, “varlık agnostiğiyiz çünkü serbest piyasalara ve tüketicilerin kriptoekonomide bir seçeneği olması gerektiğine inanıyoruz.” diyor.

2/ Outside of our listing standards (for safety/legality), we don't offer an opinion on the value of each asset. We are asset agnostic, because we believe in free markets and that consumers should have choice in the cryptoeconomy. This is how we'll have the most innovation. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 28, 2021

“Listeleme standartlarımızın dışında (güvenlik/yasallık için), her bir varlığın maliyeti hakkında bir fikir sunmuyoruz. Varlık agnostiğiyiz çünkü serbest piyasalara ve tüketicilerin kriptoekonomide bir seçeneği olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak o zaman en fazla yeniliğe sahip olabiliriz.”

Brian Armstrong ayrıca önümüzdeki süreçler içerisinde Coinbase’in kullanıcılarına her bir kripto varlığı inceleyebilmeleri ya da derecelendirebilmeleri için çeşitli imkanlar sunacağını ifade etti. Bunun diğer tüketicilere daha bilinçli kararlar vermeleri için bilgi sağlamak olacağını söyledi.

Coinbase yeni listelemelerde oldukça hız kazandı. 2017 yılında yalnızca dört kripto para birimi ile (Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash) işlem yapma imkanı sunuyordu. Şimdi ise Tether (USDT) gibi stablecoinlerden Cardano (ADA) gibi popüler kripto paralara, CoinMarketCap’te 166. sıralarda bulunan NKN gibi diğerlerine göre daha az bilinen kripto paralara kadar 63 varlığı listelemiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz ocak ayında, listelemek üzere 44 kripto para biriminin daha incelendiği açıklanmıştı. Üç gün önce ise Barnbridge (BOND), Livepeer (LPT) ve Quant’ (QNT) listelemesi gerçekleşti.