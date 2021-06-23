Coinbase, Japon kripto pazarına girmek için onay aldı!

New York merkezli en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase ($COIN), Japonya’nın en iyi düzenleyici gözlemcisi Financial Sevice Agency’den (FSA) Japon kripto pazarına girmek için onay aldı. FSA, Coinbase’i revize edilmiş Fon Uzlaşma Yasası uyarınca bir kripto borsası olarak kaydetti.

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, Japon düzenleyici FSA’dan ülkede hizmet verebilmek için onay aldı. Nasdaq’ta listelenen kripto borsası, alım satım için Bitcoin (BTC), Bitcoin cash (BCH) , Ether (ETH), Stellar Lumen (XLM) ve Litecoin (LTC) olmak üzere beş kripto para birimi sunacak. Borsa ilk olarak 2018’de Japon kripto pazarına girme planlarını açıklamış ve FSA onayını alacağından emin olduğunu söylemişti.

Japonya, düzenlemeler açısından en ilerici kripto pazarlarından biri olarak görülüyor ve hatta ilerici kripto düzenlemelerinin uygulanması konusunda onlara yardımcı olmak için G-20 ülkelerine düzenleyici bir el kitabı bile dağıttı. Böylece kripto varlıklarını pozitif olarak düzenleyen ilk ülke oldu.

Coinbase ayrıca, FSA’nın onayından sonra borsayı birinci sınıf bir üyeye terfi ettiren Japonya’nın kendi kendini düzenleyen kuruluşu Japan Virtual and Crypto Asset Exchange Association’ın (JVCEA) bir üyesidir. Borsa, organizasyona 2018 yılında ikinci sınıf üye olarak katıldı.

Bu yıl nisan ayında Nasdaq’ta halka açılmasının ardından kripto platformu, erişimini ve hizmet tekliflerini yeni alanlara ve bölgelere genişletmeyi başardı. Kısa süre önce, 401(k) emeklilik planı sağlayıcısı ForUsAll ile ortaklık kurduktan sonra emeklilik piyasasına girdi. Borsa, Nasdaq listeleme sırasında en yüksek değerli şirketlerden biriydi.

Coinbase, 50 milyondan fazla kayıtlı müşterisi ve 1.8 milyar dolarlık geliri ile çok başarılı bir ilk çeyreğin ardından halka arzını gerçekleştirdi.