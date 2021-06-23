Kripto Para
Coinbase, Japon kripto pazarına girmek için onay aldı!
New York merkezli en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase ($COIN), Japonya’nın en iyi düzenleyici gözlemcisi Financial Sevice Agency’den (FSA) Japon kripto pazarına girmek için onay aldı. FSA, Coinbase’i revize edilmiş Fon Uzlaşma Yasası uyarınca bir kripto borsası olarak kaydetti.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, Japon düzenleyici FSA’dan ülkede hizmet verebilmek için onay aldı. Nasdaq’ta listelenen kripto borsası, alım satım için Bitcoin (BTC), Bitcoin cash (BCH) , Ether (ETH), Stellar Lumen (XLM) ve Litecoin (LTC) olmak üzere beş kripto para birimi sunacak. Borsa ilk olarak 2018’de Japon kripto pazarına girme planlarını açıklamış ve FSA onayını alacağından emin olduğunu söylemişti.
Japonya, düzenlemeler açısından en ilerici kripto pazarlarından biri olarak görülüyor ve hatta ilerici kripto düzenlemelerinin uygulanması konusunda onlara yardımcı olmak için G-20 ülkelerine düzenleyici bir el kitabı bile dağıttı. Böylece kripto varlıklarını pozitif olarak düzenleyen ilk ülke oldu.
Coinbase ayrıca, FSA’nın onayından sonra borsayı birinci sınıf bir üyeye terfi ettiren Japonya’nın kendi kendini düzenleyen kuruluşu Japan Virtual and Crypto Asset Exchange Association’ın (JVCEA) bir üyesidir. Borsa, organizasyona 2018 yılında ikinci sınıf üye olarak katıldı.
Bu yıl nisan ayında Nasdaq’ta halka açılmasının ardından kripto platformu, erişimini ve hizmet tekliflerini yeni alanlara ve bölgelere genişletmeyi başardı. Kısa süre önce, 401(k) emeklilik planı sağlayıcısı ForUsAll ile ortaklık kurduktan sonra emeklilik piyasasına girdi. Borsa, Nasdaq listeleme sırasında en yüksek değerli şirketlerden biriydi.
Coinbase, 50 milyondan fazla kayıtlı müşterisi ve 1.8 milyar dolarlık geliri ile çok başarılı bir ilk çeyreğin ardından halka arzını gerçekleştirdi.
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Bitcoin
ABD senatörü Bitcoin düşüşü hakkında konuştu!
ABD Senatörü Cynthia Lummis, düşen Bitcoin fiyatı konusunda gerçekten heyecanlı olduğunu ve düşüşü satın almayı planladığını söyledi.
ABD Senatörü Cynthia Lummis, Bitcoin’in düşen fiyatı hakkında konuştu ve satın alım yapmayı planladığını söyledi. “Biraz daha düşer düşmez biraz daha alacağım” diyen senatör, Bitcoin’in büyük bir değer deposu olduğunu düşünüyor.
Wyoming’den ABD’li Senatör Cynthia Lummis, Fox Business ile yaptığı röportajda salı günü 29.000 doların altına düşen Bitcoin fiyatı hakkında yorum yaptı. Kendisine Bitcoin’in fiyatının 29.000 doların altına düşmesi hakkında ne hissettiği soruldu. Senatör şu şekilde cevap verdi:
“Bu konuda gerçekten heyecanlıyım çünkü biraz daha düşer düşmez biraz daha alacağım.”
Temelleri iyi
Yapmış olduğu bir başka yatırım ile ilgili konuşan Lummis, Bitcoin ile benzerliğini şu sözler ile anlattı:
“Sahip olduğum en sevdiğim hisse, United Rentals adlı bir şirket. Aldım ve taş gibi düştü. Onu tuttum ve yıllar boyunca benim için güzel bir performans sergiledi. Bitcoin’in de aynı şeyi yaptığını görüyorum çünkü temeller iyi.”
Lummis, kendisine bir düzenleme isteyip istemediği hakkında yöneltilen soruya “istiyorum” cevabını verdi. Kripto para birimleri için düzenli bir alanın olması gerektiğini düşündüğünü söyeyen senatör, bu alana yönelik artan bir inovasyon görmek istediği için düzenlemelerin aşırı kısıtlayıcı olmaması gerektiğinin de altını çizdi.
ABD Senatörü Cynthia Lummis, düşen Bitcoin fiyatını değerlendirmeyi düşünen tek isim değil. Bildirdiğimiz üzere önemli bir teknoloji şirketi olan ve Bitcoin’i sıkı destekçisi olan MicroStrategy yeniden 13.005 BTC alımı yaptı. Ünlü finans uzmanı Robert Kiyosaki, BTC fiyatının 24.000 dolar seviyesine düşebileceğini ve bu seviyeden alım yapmayı düşündüğünü belirtti. Geçtiğimiz günlerde elindeki BTC’lerin neredeyse tamamını sattığını açıklayan Jim Cramer de “Daha önce çok fazla sayıda alım yaptığım bölge olan 10.000, 11.000 ya da 12.000 dolar seviyelerinden Bitcoin piyasasına geri dönebilirim.” ifadelerini kullandı.
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Bitcoin
Bitcoin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor, bundan sonra ne olacak?
Bitcoin için 22 Haziran 2021 günü fırtınalı geçti. Gün içerisinde 29 bin dolar seviyesinin de altına kadar inen lider kripto para, ocak ayından beri ulaştığı en dip seviyeyi gördü. Geçtiğimiz cuma gününden bugüne piyasa değerinden yaklaşık 300 milyon dolar uçtu gitti. Bitcoin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ve bunda en büyük rolü Çin’in üstlendiği belirtiliyor. Peki bundan sonra Bitcoin ne olacak?
Bitcoin fiyatı bu yılın başından beri hala artı tarafta ancak yine bu yılın başından beri %50’den fazla kayıp yaşamış durumda. Geçen süreç 2018 yılından bu yana yaşanan en kötü üç ay olarak tanımlanabilir. Önde gelen kripto para birimi 19 Mayıs’tan beri düşüşte olsa da, 30.000 doların altına düşmekten yine de uzaktaydı. Ancak bu sefer boğalar güçsüzdü. BTC, haziran ayında yüzde 19 kaybetti.
Bitcoin, geçtiğimiz hafta 40 bin doların üzerine çıkarak yatırımcılarını mutlu etmişti. 12 Mayıs’ta 24 saat içinde 57 bin dolardan 47 bin dolara gerileyen kripto para, pazartesi günü sarsıntı yaşamaya devam etti. Maksimum 33 bin dolar seviyesini gören kripto para 30 binin altına düştü. Böylece yatırımcıların korktuğu şey gerçek oldu ve Bitcoin önemli bir dayanağın altına fitil attı.
Çin’in Bitcoin ve Bitcoin madenciliği üzerindeki baskısı fiyatın aşağı çekilmesinde önemli bir etken. Bildirdiğimiz üzere Çin, madencilik faaliyetlerini durdurdu. Ayrıca ülkedeki büyük bankaların, borsalar da dahil olmak üzere kripto para odaklı hizmetler ile etkileşimi yasaklandı.
Ne olacak?
Son günlerdeki kritik sorular Bitcoin ne olacak? En kötü senaryo olarak ne söylenebilir? şeklinde. 30 bin dolarlık kilit desteği kaybettikten sonra, BTC’nin 28.000 – 28.500 dolarlık acil bir destek aralığında kalması gerekecek, başarısız olursa bir sonraki kilit destek alanı 24.000 dolar civarında olacak ve ardından 20.000 dolar seviyelerine düşebilecek. 64.000 doların üzerindeki ATH’sinden sonra zaten %54,33 kaybetti ve mevcut düşüş hissi onu daha da aşağı itebilir. Yazı sırasında 32.860 dolar seviyesinde toparlanmış görünen BTC, bu seviyeyi yeniden kaybetmesi durumunda daha zor günler yaşayabilir. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
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Kripto Para
Şarkıcı Emrah kendi kripto parasını çıkaracak! Emrahcoin geliyor…
2021 yılı, kripto para birimleri açısından en çeşitli ve bomba gibi yıllardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle 2020 yılından itibaren değerlerini ikiden fazla katlayan kripto para birimleri, gelen bazı olumsuz haberlerden dolayı resmen çöküş yaşadı. Mesele şu ki, kripto para birimleri düşmeye devam etse bile, kripto para birimlerine olan ilginin olumsuz tarafı büyümeye devam ediyor. Kripto para piyasası her gün yeni bir isme kucak açıyor. En son isim ise şarkıcı ve oyuncu Emrah oldu. Emrah, Emrahcoin ile piyasaya girecek.
2018 yılında konser teklifleri için organizatörlerden 30 Bitcoin talep eden ve önemli bir kripto para yatırımcısı olarak bilinen Emrah, kripto para piyasasının popülaritesinin artmasıyla kendi coinini çıkarmaya karar verdi. Yurt dışından yatırım uzmanlarıyla görüşen ve onların rehberliğinde harekete geçen Emrah, şu anda tamamlanması gereken işlemler üzerinde çalışıyor. Emrah, piyasaya sürülecek coin için henüz bir isim belirlemedi, Emcoin veya Emrahcoin’in isimlerinin ortasında gidip geldiği söyleniyor.
Emrah’ın kripto para projesiyle ilgili detayların yakında netleşmesi bekleniyor. Emrahcoin’in madenciliği yapılan gerçek bir kripto para birimi olmayacağı, ancak belirli sayıda piyasaya sürülen coin olacağı açık.
Tepki geldi: Sakın yatırım yapmayın!
Şarkıcı Emrah’ın kendi kripto parasını çıkaracağı haberleri büyük ilgi çekti ve tepki topladı. Bu olayı komik bulanların yanında, asla yatırım yapmayın diye uyarılarda bulunanlar da oldu. Bu isimlerden biri ise ünlü ekonomist Özgür Demirtaş. Demirtaş, Twitter hesabından net bir dille “Asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz” ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına KOİN çıkarılacağı haberleri okuyorum.
Böyle şeyelere ASLA ve ASLA yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz.
İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte…
— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 22, 2021
Kripto piyasası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece popüler bir durumda. Kripto para kullanımı açısından dünyada ve Avrupa’da ilk sıralarda geliyoruz. Ülkemizin ünlü isimleri de son zamanlarda bu alana yoğun ilgi göstermeye başlamış durumda. Örneğin geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen’in BTC ve ETH yatırımı olduğu ortaya çıkmış, ünlü şarkıcı piyasanın düşüşünden dolayı zarar ettiğini bile söylemişti. NFT sektöründe de benzer bir ilgi yoğunluğu mevcut. Saba Tümer’in kahkahasının NFT şeklinde 90 bin TL’ye satıldığını da hatırlamak gerek.
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