Üretici CMF by Nothing, yakında piyasaya sürmeyi planladığı CMF Phone 1’in özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

İçindekiler CMF Phone 1 fiyatıyla çok satacak

CMF Phone 1 fiyatıyla çok satacak

Telefon, 6,7 inçlik Full HD AMOLED ekranıyla ve 120Hz yenileme hızıyla geliyor. MediaTek Dimensity 7300 yonga seti, 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama ile güçlendirilmiş. Ayrıca microSD kart yuvası ile daha fazla depolama genişletmesi sunuyor.

CMF Phone 1, 50 MP birincil kamera, derinlik sensörü ve 16 MP selfie kamerasıyla donatılmış. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan telefon, 5.000mAh batarya kapasitesine ve 33W hızlı şarj desteğine sahip.

Fiyat konusunda, CMF by Nothing Hindistan’da iki versiyon sunacak: 15.999 Rs (191 dolar) ve 17.999 Rs (215 dolar). Bu fiyatlara erken kayıt teklifi de dahil. CMF Phone 1’in düşük fiyatı ve sağladığı özellikler göz önüne alındığında, piyasadaki talebin oldukça yüksek olması bekleniyor.

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CMF by Nothing, CMF Phone 1’i 8 Temmuz’da Buds Pro 2 ve Watch Pro 2 ile birlikte resmen tanıtacak. Şu anda telefonun Hindistan pazarı dışında ne zaman satışa sunulacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.